Mappa cancela la película Yuri on ice: Ice Adolescence

Hace tres años conocimos el primer tráiler de Yuri on Ice: Ice Adolescense. Esta película fue anunciada en 2017, justo después del final de la serie de televisión que fue emitida desde octubre del 2016. En el 2019, el equipo de producción de la película Yuri on Ice: Ice Adolescense reveló que el estreno del filme seria retrasado. Según Mappa «para ampliar sustancialmente el contenido más de lo previsto inicialmente». La última actualización oficial sobre la producción de Yuri on Ice: Ice Adolescense fue compartida por Mappa en el 2020. En esta, el estudio anunció que, la producción todavía se encontraba en curso con el objetivo de enriquecer aún más la película. Además, el personal afirmó que todavía no habían «llegado a la etapa en la que podemos anunciar la fecha de lanzamiento».

¿Por qué canceló Mappa la película Yuri on Ice: Ice Adolescense?

En la película de Yuri on Ice conoceríamos a un joven Victor participando en unos Juegos Olímpicos de invierno.

Mappa anunció en la página oficial de la película y las diferentes redes sociales de la misma que la producción de Yuri on Ice: Ice Adolescense ha sido cancelada. Los motivos, si bien no son claros, Mappa los atribuye a «diversas circunstancias» en un comunicado oficial.

Comunicado oficial de Mappa sobre la cancelación de la película Yuri on Ice: Ice Adolescense.

Muchas gracias por apoyar siempre a «Yuri on Ice«. En relación con el aplazamiento del estreno de «Yuri on Ice: Ice Adolescense«, hemos tomado la decisión de lamentablemente cancelar su producción. Nos disculpamos profundamente por no poder satisfacer las expectativas de todos aquellos que han estado esperando y han seguido apoyándonos a lo largo de estos años.

El comité de producción y el personal han estado en constantes discusiones para crear y entregar la película, pero debido a diversas circunstancias, hemos tenido que tomar la difícil decisión de detener la producción. Pedimos sinceras disculpas a todos los que han estado esperando su estreno y les agradecemos una vez más su continuo apoyo.

¿De qué trata Yuri on Ice?

Yuri on Ice cuenta la historia de Yuri Katsuki, un patinador que, tras una serie de derrotas, pierde la pasión por su deporte hasta que llama la atención del campeón ruso Victor Nikiforov, quien toma la decisión de convertirse en su entrenador. Esto crea una rivalidad entre Yuri y otro patinador del mismo nombre: Yuri Plisetsky.

Era cuestión de tiempo para que los proyectos de Mappa se vieran afectados

El panorama de algunos de los animadores de Mappa parecía desolador.

Lo cierto es que el estudio Mappa ha estado en el centro de una polémica, la cual estalló durante la emisión de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. En este periodo, los animadores que trabajaban para Mappa en la segunda temporada de Jujutsu Kaisen han empezado a expresar de manera directa e indirecta que la caída de calidad en el ‘anime’ se deben a las malas condiciones laborales que le brinda el estudio japonés. Esta sobrecarga del estudio de los últimos años pudo haber sido una de las «diversas circunstancias» que desembocaron a la cancelación de la película Yuri on Ice: Ice Adolescense. Ahora, los fanáticos de este ‘spokon’ creado por Sayo Yamamoto, Mitsurō Kubo tendrán que esperar a que otro estudio tenga los derechos de la obra para volver a ver a Yuri en sus pantallas.

Fuente: cuenta oficial de Yuri on Ice en X, antes Twitter.