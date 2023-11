El 2023 ha sido un año muy movido para el estudio de animación Mappa. Ya que, además de tener a cargo la temporada 2 del ‘anime’ Jujutsu Kaisen, el estudio ha lanzado el final de Shingeki no Kyojin, la segunda temporada de Vinland Saga y estrenó la primera temporada de Jigokuraku y Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Cada una de estas series, a pesar de las quejas de alguna parte de su respectivo grupo de fanáticos, han gozado de una calidad de animación por encima del promedio.

SPECIALZ es el segundo ‘opening’ de la temporada 2 de Jujutsu Kaisen y es interpretado por la banda de Hip Hop King Gnu.

Esto no ha pasado desapercibido por los fanáticos del ‘anime’. Debido a que, para una empresa con apenas 360 empleados reportados en abril del 2023 esto es una cantidad absurda de trabajo. Así que, en este artículo conoceremos qué está pasando en Mappa y cómo esta crisis, sin una aparente solución, afecta a la producción de la segunda temporada del ‘anime’ Jujutsu Kaisen.

Índice

La segunda temporada (2) de Jujutsu Kaisen es una bomba de tiempo

Entonces qué está pasando con el estudio de animación Mappa.

Para nadie es un secreto que el equipo de producción de la segunda temporada (2) de Jujutsu Kaisen ‘anime’, desde el final de su primera temporada, no ha parado ni un solo momento para tomar un descanso. Bajo este panorama, la segunda temporada de Jujutsu Kaisen para muchos era considerada como una «bomba de tiempo». Esta metáfora, lejos de ser una exageración, poco a poco se ha vuelto una realidad. Ya que, desde el episodio 14 de la segunda temporada o 38 de todo el ‘anime’ Jujutsu Kaisen algunas quejas sobre la animación salieron en redes sociales. Esto desemboco en varias declaraciones del equipo de producción del ‘anime’.

Algunos de ellos dicen que desde el estreno del episodio 18 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen veremos un cambio significativo en la calidad de la animación.

¿Qué está pasando en el estudio de ‘anime’ Mappa?

El estudio Mappa es conocido por contratar a excelentes animadores en la posición de directores para que estos atraigan a la mayor cantidad de ‘freelancers’.

Desde hace un par de meses, los animadores que trabajan para Mappa en la segunda temporada de Jujutsu Kaisen han empezado a expresar de manera directa e indirecta que la caída de calidad en el ‘anime’ se deben a las malas condiciones laborales que le brinda el estudio japonés a cargo de la adaptación del ‘manga’ de Gege Akutami.

Honehon, animador de la temporada actual de Jujutsu Kaisen borró sus publicaciones en X. Luego se supo que, el estudio Mappa pidió a los animadores que firmaran un acuerdo de confidencialidad para no divulgar información sobre la producción de la segunda temporada (2) Jujutsu Kaisen. En respuesta, otros animadores desvelaron la verdad sobre la infernal producción de la nueva temporada.

Algunos de los comentarios de animadores y directores del os episodios de la segunda temporada (2) de Jujutsu Kaisen:

El panoramapara una posible solución a la crisis de Mappa parece desloador.

Arai Kazuto, director del episodio 12 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, dijo en una publicación en su perfil de X «estoy seriamente decepcionado. Ya nada es divertido. No lo soporto». Mientras que, Ookubo Shunsuke —otro de los encargados de dirigir el episodio 36 del ‘anime’ jujutsu Kaisen— publicó una imagen y no expreso ningún comentario.

La imagen pertenece a Ema Yasuhara, una de las protagonistas de Shirobako. Este es un ‘anime’ sobre la industria del ‘anime’ y lo preocupante es que el personaje de la foto es una animadora en la historia de Shirobako.

Otros miembros de la producción que han borrado mensajes, pero que fueron documentados en un foro de Reddit han afirmado que el pago no cubre sus necesidades, que el horario es terrible y que es malvado silenciar a aquellos que tratan de llevar esta situación a la luz. El animador JMulli02, comentó «no voy a comprometer mi salud por un trabajo que ni siquiera cubre todo mi alquiler, por no hablar de cualquier otro gasto de mi trabajo principal y mi bienestar general significa más para mí que el temor de ser puesto en una lista negra». Esta es una clara muestra de la desesperación a la que se está viendo sometida el equipo de Jujutsu Kaisen en Mappa.

¿Existe una solución a la crisis de Mappa?

Se desconoce si Mappa aplazará el estreno del episodio 18 (o 41) de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen.

La respuesta sencilla es no. Ya que, el estudio se tomó tres fines de semana durante el intermedio entre el quinto y sexto episodio de la temporada actual. Adicionalmente, retrasar uno de los episodios de la temporada 2 de Jujutsu Kaisen —como lo han sugerido algunos miembros de la producción— es imposible debido a lo apretadas que son las parrillas de programación de las cadenas japonesas.

小ネタというか内輪ネタなんですが



このカットで壊れるビルは渋谷に実在するんですが、内観の間取りや写真が見つからなかったので、代わりに大きさがちょうど良かったMAPPAの呪術制作フロアをぶっ壊しました



スタッフ受けが非常に良かったですw pic.twitter.com/SAGpkN7kyu — ホネほね (@Hone_honeHONE) November 16, 2023 Este edificio que vimos destruido en el episodio 17 de la temporada 2 de Jujutsu Kaisen es una recreación de las oficinas del estudio Mappa.

De llegar a la solución que piden los animadores y directores, la cual sería la más humana, los seis episodios de la segunda temproada de Jujutsu Kaisen se podrían tardar meses en salir al aire. Esto no solo acarrea un gasto adicional por reprogramar, sino también un retraso en el calendario de lanzamientos de mercancía —Blu-Ray o DVD entre otras—. Una situación similar a esta es la del ‘anime’ Zom 100, el cual regresará el 25 de diciembre con el estreno de los tres episodios que faltaron para cuoncluir la serie.

Luz al final del tunel

Sota Shigetsugu ha revelado que la película Jujutsu Kaisen 0 tardó sólo cuatro meses en realizarse. Este es un tiempo record, ya que un episodio estándar de 30 minutos suele llevar al menos un mes en ser producido.

Recientemente, Terumi Nishii —directora de animación de Jujutsu Kaisen 0— declaró junto al ‘seiyu’ Ayano Fukumiya —representante de NAFCA— que la industria del ‘anime’ se esta «desboronando«. Además, Nishii declaró que «muchos jóvenes tienen miedo de luchar. Pero por lo que estamos luchando es por nuestros derechos. Así que primero tenemos que educar a la gente sobre la historia y la acción colectiva», dijo. «Porque si creamos un sindicato ahora mismo, no vendrá nadie. No debemos precipitarnos y saltarnos los pasos«.

Ilustración hecha por Terumi Nishii para conmemorar el estreno de Jujutsu Kaisen 0.

Fukuyima agregó «ojalá la gente de SAG-AFTRA viniera a Japón a dar discursos. Todavía hay actores en Japón que no saben lo que está pasando. Estamos a ese nivel, así que primero tenemos que transmitir adecuadamente ese tipo de información«. Es una verdadera Luz al final del túnel para la industria que Terumi Nishii —una veterana de la industria conocida por sus fuertes críticas a las productoras— este alineada con NAFCA para empezar un cambio en una industria que —al igual que la de los videojuegos— necesita pensar más en la gente que el dinero.

¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar con lo que está pasando con el estudio Mappa?

Esta es una pregunta que muchos se pueden formular. Sin embargo, mantener la conversación activa, mostrar descontento por los tratos y alentar o felicitar a los animadores en sus redes sociales es lo único que como fanáticos de esta industria podemos hacer. Esperamos que el 2023 siente un precedente y estas empresas empiecen a darle a sus artistas el lugar y trato que merecen.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno del episodio 18 al 23 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen?

El pasado jueves 16 de noviembre fue estrenado el episodio 17 —o 41 de toda la serie— de la segunda temporada (2) de Jujutsu Kaisen. Así que, si no hay ningún cambio en la situación les compartiremos las fechas de estreno de los episodios que conformarán el final de la temporada 2 de Jujutsu Kaisen que adapta el arco argumental conocido como el «Incidente de Shibuya».

Fecha de estreno del episodio 18 al 23 de la segunda temporada (2) de Jujustu Kaisen:

Noviembre 23 – episodio 18 (o 42)

Noviembre 30 – episodio 19 (o 43)

Diciembre 7 – episodio 20 (o 44)

14 de diciembre – episodio 21 (o 45)

Diciembre 21 – episodio 22 (o 46)

28 de diciembre – episodio 23 (o 47)

Ahora que ya conocen parte de la crisis «sin solución» que está pasando el estudio Mappa cuéntenos ¿Qué piensan de la situación?