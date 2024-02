Night of the Living Cat: la adaptación al ‘anime’ llegará en el 2025

La editorial japonesa Mag Garden reveló hoy 22 de febrero —fecha en la que se celebra el día nacional de los gatos en Japón (猫の日)— que el ‘manga’ Night of the Living Cat tendrá una adaptación al ‘anime’.

¿Cuándo saldrá el ‘anime’ que adapta el ‘manga’ Night of the Living Cat?

La noticia sobre la producción de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Night of the Living Cat fue publicada en el tankōbon o volumen recopilatorio número cinco del ‘manga’ y en la página oficial del proyecto animado. Si bien el tráiler solo anuncia que está en producción el ‘anime’ de Night of the Living Cat. También deja claro que este ‘anime’ saldrá en el 2025.

¿Cuál es la historia o de qué se trata Night of the Living Cat?

El ‘manga’ de demografía ‘shonen‘ Night of the Living Cat (ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット) debutó en la revista Gekkan Comic Garden de la editorial Mag Garden en octubre de 2020. El quinto volumen recopilatorio del manga se publicó en Japón hoy 22 de febrero. Night of the Living Cat es escrito por Hawkman e ilustrado por Mecha-Roots.

La historia del ‘manga’ Night of the Living Cat inicia cuando un virus se extiende por todo el mundo, transformando a toda la humanidad en bestias salvajes, voraces y peludas: gatos, para ser precisos. Los pocos supervivientes que siguen siendo humanos se refugian en los oscuros rincones de la Tierra mientras luchan contra la horda felina. Kunagi, un hombre sin recuerdos de su pasado, pero con un profundo conocimiento de los gatos, lucha por mantenerse con sólo su ingenio y su voluntad de sobrevivir. Sin embargo, el virus se transmite simplemente a través de los mimos, ¡y a Kunagi le resulta tan difícil resistirse a los gatitos! ¿Será su fuerza de voluntad suficiente para resistir esta espeluznante catástrofe gatuna?

Fuente: página oficial de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Night of the Living Cat