The First Slam Dunk: ‘opening’, ‘ending’ y cuándo sale o cual es la fecha de estreno de la nueva película

Toei Animation ha revelado durante una transmisión especial un nuevo tráiler de la película The First Slam Dunk, la cual adapta el ‘spokon’ de baloncesto del ‘mangaka’ Takehiko Inoe.

La primera vez que escuchamos que Toei Animation estaba planeando hacer una nueva película de Slam Dunk fue hace dos años. Sin embargo, solo fue hasta hace 4 meses que conocimos cuándo sale o cual es la fecha de estreno de The First Slam Dunk.

¿Quiénes son los actores de voz (‘seiyū’) de The First Slam Dunk (2022), la nueva película del ‘manga’ de Takehiko Inoe?

En The First Slam Dunk veremos un cambio generacional en el reparto de voces del nuevo ‘anime’.

El 4 de noviembre Toei Animation reveló quiénes son los actores de voz (‘seiyū’) de The First Slam Dunk (2022), la nueva película del ‘manga’ de Takehiko Inoe.

Shugo Nakamura (Gin Gagamaru en Blue Lock ) reemplazará a Shioya Yoku (Will A. Zeppeli en JoJo’s Bizarre Adventure ) en el papel de Ryota Miyagi.

(Gin Gagamaru en ) reemplazará a Shioya Yoku (Will A. Zeppeli en ) en el papel de Ryota Miyagi. Jun Kasama reemplazará a Okiayu Ryotaro (Zero en los juegos de la saga Mega Man X ) en el papel de Hisashi Mitsui .

reemplazará a Okiayu Ryotaro (Zero en los juegos de la saga ) en el papel de . Shinichiro Kamio será el encargado de reemplazar a Hikaru Midorikawa ( Soma Cruz en los juegos de la franquicia Castlevania ) en el papel de Kaede Rukawa .

será el encargado de reemplazar a Hikaru Midorikawa ( en los juegos de la franquicia ) en el papel de . Subaru Kimura (Aoi Toudou en Jujutsu Kaisen ) reemplazará a Takeshi Kusao (Ky Kiske en la franquicia Guilty Gear) en el papel de Hanamichi Sakuragi, el protagonista de la historia del ‘manga’ Slam Dunk.

(Aoi Toudou en ) reemplazará a Takeshi Kusao (Ky Kiske en la franquicia Guilty Gear) en el papel de el protagonista de la historia del ‘manga’ Slam Dunk. Kenta Miyake (Zangief en Street Fighter V) será el encargado de reemplazar a Kiyoyuki Yanada (Richter Belmont en Castlevania: SOTN) en el papel de Takenori Akagi.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de The First Slam Dunk, la nueva película de la obra del ‘mangaka’ Takehiko Inoe?

A mitad de año, la cuenta oficial en Twitter de la nueva película de Slam Dunk confirmó cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de la película. Así que, les contamos, que la fecha de estreno de The First Slam Dunk es el sábado 3 de diciembre del 2022. Esta es la fecha de estreno de The First Slam Dunk en los cines de Japón. Sin embargo, es incierto si la nueva película de Slam Dunk llegará a los cines de Colombia y Latinoamérica en el 2022. Lo más seguro es que la veamos en nuestro territorio antes de julio del 2023.

¿Quiénes están detrás de la producción de la nueva película de Slam Dunk?

Takehiko Inoue, autor de Slam Dunk y Vagabond, será el director y guionista de The First Slam Dunk bajo la producción de Toei Animation. Yasuyuki Ebara (Gundam Reconquista in G) será el diseñador de personajes y el director de animación de la cinta. Daiki Nakazawa dirigirá el CG y Yūta Ogura lo producirá. Kazuo Ogura está dirigiendo el arte y Yota Tsuruoka dirige el sonido junto a Koji Kasamatsu.

¿Cuál será la historia de The First Slam Dunk?

Ahora solo queda conocer cuál será la historia de The First Slam Dunk.

En lo que respecta a la trama, esta también permanece como un misterio. Bien podría ser una adaptación del arco del Campeonato Nacional, que nunca fue animado, o una nueva versión de los primeros eventos de la historia. Sin embargo, el título de la película nos puede dar algunas pistas de la historia. Durante el torneo nacional, en el partido Shōhoku vs Sannoh, el entrenador Anzai le pide a Ryota y a Hanamichi que marquen el primer punto que definirá el ritmo del partido. Ellos lo hacen con ‘alley opp’ —o un pase cerca de la canasta— y una clavada, lo cual empataría con el título de la película «The First Slam Dunk». Ahora solo resta esperar al primer tráiler de la película, el cual nos confirmará de que tratará la historia del filme.

Sinopsis

Hanamichi Sakuragi es un delincuente juvenil con un largo historial de ser abandonado por chicas. Después de inscribirse en la escuela secundaria Shohoku, Hanamichi se interesa por una chica llamada Haruko que ama el baloncesto. Ahora Hanamichi ha entrado al mundo del baloncesto y conocerá a los demas integrantes del equipo Shohoku.

Takehiko Inoue publicó el ‘manga’ Slam Dunk en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha desde 1990 a 1996. Este ‘manga’ tuvo un total de 31 volúmenes recopilatorios o tankōbon. El ‘anime’ de Slam Dunk fue transmitido en la televisión en 1993 y recibió cuatro películas de ‘anime’.

