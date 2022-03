Hace 4 meses conocimos la fecha de estreno de la película de One Piece, el ‘manga’ de Eiichiro Oda, que será estrenada en el 2022. Ahora, el capítulo 1043 del ‘manga’ de One Piece ha dejado un sector de los fanáticos de la obra de Oda con algunas preguntas. ¿Quién es Joy Boy? ¿Quién es Nika? Cómo esto se conecta con Luffy y una posible nueva transformación o Gear 5 se empezará a conocer desde el capítulo 1044 del ‘manga’ One Piece, el cual saldrá el viernes 27 de marzo. Pero mientras tanto, trataremos de recolectar toda la información que hay para conocer quién es Joy Boy y Nika.

A partir de este momento hablaremos con ‘spoilers’ del tercer acto del arco del país de Wano.

Saber quién es Joy Boy y Nika es fundamental para teorizar —por lo menos hasta que sea estrenado el próximo capítulo del ‘manga’— como estos personajes están relacionados con la nueva transformación de Luffy, la cual desconocemos si se llamará Gear 5 o quinta marcha.

Tabla de contenidos

¿Quién es Joy Boy?

Joy Boy (ジョイボーイ) es un personaje de One Piece, el cual vivió en el siglo vacío hace 800 años. Joy Boy, fue mencionado por primera en la historia de One Piece durante una conversación entre Robin y el Rey Neptuno durante el arco argumental de la isla Gyojin.

Joy Boy tiene una conexión directa con la isla Gyojin y sus habitantes, ya que hace 900 años él les entrego el barco Noah junto a dos poneglyph. Uno de los poneglyph que Joy Boy dejó en la isla Gyojin y el mismo que Robin pudo leer en la visita de los sombrero de paja al hogar de Jinbē, a diferencia de los otros, no cuenta información relevante sobre el siglo vacío o la localización del One Piece. El mensaje del poneglyph de la isla Gyojin fue escrito por Joy Boy y su contenido es una disculpa de este a los habitantes de la isla Gyojin por no poder cumplir su promesa. Desde entonces, los Gyojin cuidan el barco Noah a la espera de aquel día prometido.

Joy Boy fue la primera persona en llegar a Laugh Tale, la última isla del Grand Line. En este lugar Joy Boy dejo el tesoro conocido por todos como el One Piece.

Ese día lo aprendimos todo. Supimos acerca de lo que ocurrió en el Siglo Vacío, del significado de la D., de las armas ancestrales, y, por mi parte, por qué el País de Wano estaba aislado del resto del mundo. Pero, ¿quieren saber lo que hizo el Rey de los Piratas cuando tuvo el tesoro que tanto tiempo buscó frente a sus ojos? Se rio. Kozuki Oden.

Antes de continuar, hagamos una pausa para conocer por que son tan importantes los poneglyphs en One Piece.

¿Qué son los poneglyphs?

Los poneglyphs, o textos de la historia, son bloques de piedra indestructibles hechos por los miembros del clan Kozuki. Los poneglyphs se encuentran repartidos a lo largo del Grand Line. Por el momento, Nico Robin es la única persona viva que puede leer los poneglyphs. Sin embargo, los descendientes del clan Kozuki (Momonosuke y Hiyori) o Puddin —de la tribu de los tres ojos— podrían tener la capacidad de leer los textos de la historia.

¿Cuántos tipos de poneglyphs existen en One Piece?

El segundo poneglyph de la isla Gyojin fue visto en el pasado de Oden.

A lo largo de la aventura de Luffy y su tripulación han encontrado varios poneglyphs, pero según Tamago existen 30 poneglyphs en la Grand Line. Con esta cantidad de poneglyphs es normal que tengan diferentes propósitos. La respuesta a la pregunta cuántos tipos de poneglyphs existen en One Piece es sencilla, ya que a lo largo de los 1043 capítulos del ‘manga’ de Oda hemos conocido que solo hay tres tipos de poneglyphs en One Piece.

Poneglyphs históricos : revelan detalles del siglo vacío o historias de personas que vivieron en esa época.

: revelan detalles del siglo vacío o historias de personas que vivieron en esa época. Poneglyphs instructores : estos indican la ubicación de otros poneglyphs o la de las armas ancestrales.

: estos indican la ubicación de otros poneglyphs o la de las armas ancestrales. Road poneglyphs: este tipo de poneglyphs se distingue de los demás por ser de color rojo. Solo existen cuatro de estos textos de la historia y cuando se unen las localizaciones de cada uno de ellos se puede conocer la localización de la última isla del Grand Line llamada Laugh Tale donde se encuentra el One Piece.

¿Quién es Nika?

Who’s-Who, en el capítulo 1018 del ‘manga’ One Piece habló sobre Nika.

Nika es un guerrero antiguo, también conocido como el «Dios del Sol», el cual es la esperanza de los esclavos que algún día esperan que él los libere con su sonrisa de todo sufrimiento. Esta es información, la cual escuchó Who’s-Who en su tiempo en prisión, es la única que se tiene sobre Nika, el «Dios del Sol».

¿Qué conexiones hay entre Joy Boy y Nika con la nueva transformación o Gear 5 de Luffy?

Imagen final del capítulo 1043 del ‘manga’ One Piece.

A simple vista las descripciones de Joy Boy y Nilka son similares. Sin embargo, gracias al capítulo 1043 del ‘manga’ de One Piece se ha empezado a plantear la posibilidad de que Nika y Joy Boy sean la misma persona. Pero qué tiene que ver Luffy en todo esto. La respuesta, mientras llega el capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece, posiblemente este en varios sucesos del arco de Wano.

En varias ocasiones Hyogoro ha expresado la similitud que tiene el Gear 4 de Luffy con la apariencia del «Dios del Fuego». Adicionalmente, Kaido le ha dicho directamente a Luffy no será el él Joy Boy. Ahora, al final del capítulo 1043 de One Piece vemos como Oda usa la onomatopeya de «sonríe» (ニカ) apuntando a Luffy. Adicionalmente, Zunesha ha dicho que Joy Boy ha regresado después de 800 años.

Antes de que Kaido ganara la pelea, los ancianos del ‘gorosei’ ordenaron matar a Luffy.

Los hechos de los últimos capítulos del ‘manga’ de One Piece indican que tanto Joy Boy como Nika son importantes para introducir la nueva transformación o Gear 5 de Luffy. No obstante, desconocemos si esta nueva transformación será por medio del despertar de la fruta del diablo de Luffy. Solo resta esperar a que salga el capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece, el proximo 27 de marzo.

¿Ustedes que creen que signifique el regreso de Joy Boy? ¿Será Luffy? Dejen sus respuestas en los comentarios.

Fuente: Manga Plus