A finales de 2021, Netflix finalmente reveló a los actores que darán vida a los piratas Sombrero de Paja en la serie ‘live-action’ (imagen real) de One Piece. Por supuesto, estos no serán los únicos personajes que veremos a lo largo de la primera temporada. Al fin y al cabo, en esta historia también hay aliados, antagonistas y demás personajes recurrentes. Sin embargo, no es hasta ahora que Netflix revela a los actores responsables de darles vida.

En esta nota, encontrarán todo lo que deben saber sobre la serie ‘live-action’ (imagen real).

¿Qué actores se unieron al elenco de la serie ‘live-action’ (imagen real) de One Piece para Netflix?

¡El barco casi está listo para zarpar! Este es el elenco que se une a One Piece. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/KcVRqiyPUj — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 8, 2022

A través de una publicación en redes sociales, Netflix ha dado a conocer que los siguientes actores formarán parte del elenco de la serie ‘live-action’ (imagen real) de One Piece:

Koby será interpretado por Morgan Davies , conocido por su papel como Simone en The Tree (2010) y Sass en The Hunter (2011).

será interpretado por , conocido por su papel como Simone en The Tree (2010) y Sass en The Hunter (2011). Alvida será interpretada por Ilia Isorelýs Paulino , conocida por su papel como Lila en La Vida Sexual de las Universitarias (2021) y Thelma en Me Time (2022).

será interpretada por , conocida por su papel como Lila en La Vida Sexual de las Universitarias (2021) y Thelma en Me Time (2022). Helmeppo será interpretado por Aidan Scott , conocido por su papel como Bobo en Action Point (2018) y Finnick en Between the Devil (2020).

será interpretado por , conocido por su papel como Bobo en Action Point (2018) y Finnick en Between the Devil (2020). Buggy será interpretado por Jeff Ward , conocido por su papel como Deke Shaw en Agentes de S.H.I.E.L.D. (2013-2020) y Roy Hardaway en Nuevo sabor a cereza (2021).

será interpretado por , conocido por su papel como Deke Shaw en Agentes de S.H.I.E.L.D. (2013-2020) y Roy Hardaway en Nuevo sabor a cereza (2021). Arlong será interpretado por McKinley Belcher III , conocido por su papel como Anthony Carter en The Passage (2019) y Trevor Evans en Ozark (2017-2022).

será interpretado por , conocido por su papel como Anthony Carter en The Passage (2019) y Trevor Evans en Ozark (2017-2022). Garp será interpretado por Vincent Regan, conocido por su papel como Eudoro en Furia de titanes (2010) y el duque Hammond en Blancanieves y el Cazador (2012).

¿Cuándo será la fecha de estreno de la serie ‘live-action’ (imagen real) de One Piece en Netflix?

La serie ‘live-action’ (imagen real) de One Piece aún no tiene fecha de estreno en Netflix.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

La serie ‘live-action’ (imagen real) de One Piece es una colaboración entre Tomorrow Studios, Netflix y Shueisha. Steve Maeda, conocido por ser productor de Lost (2004-2010) y CSI: Miami (2002-2012), ejerce como director del proyecto. Maeda también ejerce como productor ejecutivo junto con Eiichiro Oda, Marty Adelstein, Becky Clements y Matt Owens.

¿Qué arcos del ‘manganime’ adaptará la serie?

La serie ‘live-action’ (imagen real) de One Piece adaptará toda la saga de East Blue. Esta comprende los primeros 61 capítulos del ‘anime’ y los primeros 100 del ‘manga’. En esta saga, Luffy logra reunir a sus primeros miembros de su tripulación —Zoro, Nami, Usopp y Sanji— y comprende los siguientes arcos argumentales: Romance Dawn, Payaso Buggy/Ciudad Orange, Capitán Kuro/Villa Syrup, Restaurante Baratie, Arlong Park y Loguetown.

¿De qué trata One Piece?

La historia comienza con la ejecución de Gold Roger, El Rey de los Piratas. Justo antes de su muerte, Roger hace mención de su gran tesoro: el One Piece. Esto marca el inicio de la Gran Era Pirata, en la que un sin número de piratas zarparon hacia la Gran Línea para encontrarlo.

Más de veinte años después de la muerte de Roger, el One Piece sigue sin ser encontrado. Un joven llamado Monkey D. Luffy, inspirado por el pirata Shanks,​ comienza su aventura desde su hogar en el mar East Blue para encontrar el One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas.

Fuente: Netflix Latinoamérica