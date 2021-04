One Piece Novel Heroines es una compilación con las mujeres del manga

Como parte de su publicación a través de Weekly Shonen Jump, One Piece es ampliamente considerado como un manga para hombres. Su creador, Eiichiro Oda, es consciente de eso y podemos verlo reflejado en el extenso elenco femenino del manganime. Ellas finalmente le quitan el reflector a Luffy para protagonizar su propia compilación de historias cortas, titulada One Piece Novel Heroines.

Las aventuras alternas que componen el libro fueron originalmente publicadas de forma serializada (entre diciembre del 2019 y febrero del 2021) a través de One Piece Magazine. Un total de cuatro historias son incluidas, cada una enfocada en una heroína diferente.

One Piece Novel Heroines

Capítulos de One Piece Novel Heroines

Como es natural, la primera es ‘Episodio Nami’, que arranca cuando la navegante de los piratas sombrero de paja, se siente inconforme con la calidad de un par de zapatos con tacones altos recientemente comprados. Cuando Nami se dispone a devolverlos a la tienda, el diseñador dueño de la misma resulta reclutándola para un desfile de modas. La editorial describe ésta como la historia de una «belleza sin decorar.»

Por su parte, ‘Episodio Robin’ está protagonizado por la famosa arqueóloga, formando equipo con Koala y Sabo para develar los secretos de una tableta Poneglyph. Aparentemente le permitiría escuchar «las voces de los muertos.»

En ‘Episodio Vivi’, la princesa heredera del reino de Arabasta descubre cómo inconscientemente decepciona a un joven que le escribe una carta de amor. Misma que pasa de boca en boca por todo el reino como un rumor de quién será su misterioso redactor.

Por último, en ‘Episodio Perona’, la «princesa fantasma» y comandante de zombis descubre una botella de vino en la costa cercana al Castillo Kuraigana. Pero Dracule Mihawk también tiene sus ojos puestos en ella, en la botella.

Estas historias son escritas por Jun Esaka e ilustradas por Sayaka Suwa. One Piece Novel Heroines, la compilación de estos primeros cuatro capítulos, publicados por Shueisha, saldrá el próximo 4 de junio por 7.85 dólares americanos. Un quinto capítulo, protagonizado por Boa Hancock, estará disponible de forma individual durante los próximos meses de primavera en Japón.

Fuente: PR Times

Vía: Sora News 24