La película Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer – Entrenamiento de los Pilares ya tiene fecha de estreno para Colombia

En diciembre nos enteramos que el estreno de la cuarta temporada de este popular ‘anime’ se iba a estrenar como una película en varias partes del mundo. Ahora nos alegra informar que sí llegará a nuestro país. Sony Pictures, Aniplex y Crunchyroll confirmaron que el inicio de la temporada 4 Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer, arco del ‘Entrenamiento de los Pilares’ (To The Hashira Training) será emitido como una película en los cines de Colombia y ya conocemos la fecha.

Esta película nos volverá a mostrar el emocionante final del arco de la aldea de los herreros. También muestra el comienzo de la siguiente parte de la historia antes de que sea emitida en servicios de ‘streaming’ como Crunchyroll.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer – Entrenamiento de los Pilares en Colombia?

El comunicado oficial revela que la película se estrenará el jueves 22 de febrero de 2024 no solo en los cines de Colombia, sino en otros países de Latinoamérica.

Además, los fanáticos de México podrán asistir a un estreno especial el 17 de febrero. Estarán presentes Takahiro Sakurai (voz de Tomioka), Kengo Kawanishi (voz de Tokito) y el productor del ‘anime’ Yuma Takahashi.

Todavía no sabemos cuándo empezará la temporada en Crunchyroll. Se rumorea que podría ser en abril de 2024.