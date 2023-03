Hace un par de días conocimos cuándo es el estreno en salas de cine de la película ‘live action’ de Los Caballeros del Zodiaco. Ahora, gracias a una publicación de Manga Mogura en Twitter hemos conocido cuándo sale el capítulo 103 del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension. Este capítulo (103) de Saint Seiya Next Dimension marcará el inicio del arco final del ‘manga’ de Masami Kurumada.

¿Cuándo sale el capítulo 103 del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension?

El capítulo 103 del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension sale el jueves 13 de abril del 2023 junto al fascículo 20 de la revista Shonen Champion de la editorial Akita Shoten. Desde hace seis meses conocemos que la tanda de episodios del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension que veremos en el 2023 será la última de este capítulo de la obra de Kurumada. Adicionalmente, algunos rumores afirman que cuando llegue el capítulo 118 que marcará el final de Saint Seiya Next Dimension, Toei Animation anunciará el ‘anime’ de la historia de los santos de bronce en el pasado.

¿Cuál es la historia o sinopsis de Saint Seiya Next Dimension?

Si no conoces cuál es la historia o sinopsis de Saint Seiya Next Dimension, no se preocupen que aquí les contaremos.

Saint Seiya: Next Dimension – El mito de Hades o Saint Seiya Nekusuto Dimenshon Meiō Shinwa (聖闘士星矢 Nexi Dimension 冥王神話) es la continuación canónica del ‘manga’ de Masami Kurumada que finalizó el 12 de diciembre de 1990 con la lucha entre los santos de bronce contra Hades en los Campos Elíseos.

La historia de Saint Seiya Next Dimension es escrita e ilustrada por Masami Kurumada para la revista Shonen Champion de la editorial Akita Shoten. Esta nueva historia de Saint Seiya llamada Next Dimension, inicia con Seiya fuera de combate. Así que la misión principal de Hyoga, Shiryu, Ikki, Shun y Saori es salvar al santo (caballero) de Pegaso. Esto con el fin de que la vida de Seiya no termine por los efectos de la lucha contra Hades.

En la búsqueda de una cura para Seiya, Shun y Saori llegan al Olimpo y viajan al pasado con los demás santos de bronce con la ayuda de Chronos. Ahora deberán buscar la forma de curar a Seiya y salvar a Saori bajo el marco de la guerra sagrada del siglo 18 (XVIII). Esta es la misma guerra de hace 240 años, en la historia original de Saint Seiya, en la que participaron Dohko de Libra y Shion de Aries, personajes que también vemos en Next Dimension.

Pero lo que los santos de bronce no saben es que el enemigo de su nueva cruzada no es Hades. Ellos conocerán el secreto más oscuro del Santuario, el cual también ha empezado a afectar al presente.

Actualmente, el ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension se encuentra a la espera del estreno de la última tanda de episodios que llegará el jueves 13 de abril del 2023 e iniciará con el capítulo 103 y se extenderá hasta el 118 del último arco argumental de esta historia.

¿Habrá ‘anime’ de Saint Seiya Next Dimension?

Ahora que sabemos que el 13 de abril inicial el arco final del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension repasemos el rumor que dicta que este año Toei anunciará el ‘anime’. En julio de 2022 gracias a una entrevista que el medio Variety le hizo a Yoshi Ikezawa, productor internacional de Toei Animation, fue revelado que actualmente se está trabajando en un proyecto en animación 2D enfocado a satisfacer a la audiencia adulta de la franquicia. Aquella que creció con el ‘anime’ clásico y que a inicios del 2000 recibió el inicio de las OVA de Hades.

Toda la información sobre esta teoría que emociona a los fanáticos de Saint Seiya ha sido recopilada por el canal Geek U en YouTube.

Teniendo en cuenta que la película en imagen real Saint Seiya: The Beginning y la serie en animación 3D —que pasó de Netflix a Crunchyroll— son proyectos enfocados en los nuevos fanáticos, no es descabellado pensar que lo único que podría satisfacer a los que crecieron con la obra de Kurumada sería un ‘anime’ que adapte la continuación canónica de la historia de los caballeros de bronce después de la batalla contra Hades.

Esperemos que todas las casas del santuario se alineen para que Toei Animation anuncie el ‘anime’ de Saint Seiya Next Dimension y podamos conocer la historia de Tenma y los santos o caballeros de bronce en la guerra santa contra Hades donde participaron Shion y Dohko.

