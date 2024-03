Sand Land: esta es la fecha de estreno del primer episodio del ‘anime’ en Star+

Hace dos meses conocimos el primer tráiler de la serie ‘anime’ de Sand Land que llegará a nuestra región a través de Star+. Ahora, según informa ANN el sitio oficial de la serie ‘anime’ Sand Land —que adapta el ‘manga’ homónimo de Akira Toriyama— ha revelado a dos nuevos miembros del reparto, los cuales harán parte del arco argumental secuela de la película y ‘manga’ original. Adicionalmente, la producción del ‘anime’ Sand Land ha confirmado cuál es la fecha de estreno del primer episodio.

¿Cuál es la fecha de estreno de los episodios del ‘anime’ Sand Land en Star+?

Bleach: Thousand-Year Blood War y Tokyo Revengers, desde su segunda temporada, han sido distribuidas en Colombia, México y otros países de Latinoamérica a través de Star+. Asi que es normal que muchos se pregunten cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la serie ‘anime’ Sand Land en Star+. Afortunadamente, la página oficial del proyecto ha confirmado que el miércoles 20 de marzo serán estrenados los primeros siete episodios de la serie ‘anime’ de Sand Land. Los primeros seis episodios de este ‘anime’ abarcarán el arco argumental conocido como «Akuma no Ōji» o «El príncipe de los demonios«. Este es el arco argumental original del ‘manga’ y por ende el que fue adaptado en la película de Sand Land. Este arco será adaptado con escenas nuevas y un nuevo corte para ajustar la narrativa al de una serie semanal.

Akira Toriyama esta ilustración para celebrar el anuncio del estreno de la serie y los dos nuevos personajes que serán introducidos en el arco original de esta serie ‘anime’.

¿Cuáles episodios de la serie ‘anime’ de Sand Land abarcará el nuevo arco argumental?

Ayumu Murase, conocido por ser la voz de Ginrō en Dr. Stone, será el ‘seiyu’ de Muniel en el ‘anime’ de Sand Land.

El séptimo episodio del ‘anime’ Sand Land, el cual también será estrenado el próximo 20 de marzo, da inicio al nuevo arco argumental que ha sido conceptualizado por el propio Akira Toriyama. Es así que, los episodios del 7 al 13 del ‘anime’ Sand Land adaptarán el nuevo arco original llamado «Tenshi no Yūsha» (Héroes Angelicales). Esta nueva historia del universo de Sand Land estará ambientada, según la comunicación oficial, en un nuevo lugar llamado «Forest Land».

¿Quiénes son los ‘seiyu’ de la serie ‘anime’ (ONA) Sand Land que llegará Latinoamérica por Star+?

Mikako Komatsu, la voz de Maki Zenin en Jujutsu Kasien, será la ‘seiyu’ de Anne en Sand Land.

La serie ‘anime’ de Sand Land también contará con el regreso de miembros del reparto y del equipo de la película.

Mutsumi Tamura , conocida por interpretar a Nat en Made in Abyss , será la ‘seiyu’ de Beelzebub , el protagonista de Sand Land.

, conocida por interpretar a Nat en , , el protagonista de Sand Land. Kazuhiro Yamaji , más conocido por interpretar a Makoto Date en la franquicia Yakuza , será la voz de Rao .

, más conocido por interpretar a Makoto Date en la franquicia , . Chō , quien dio voz a Ramón Salazar en el ‘remake’ de Resident Evil 4 para Japón, es el ‘seiyu’ de Thief.

, quien dio voz a Ramón Salazar en el ‘remake’ de para Japón, Satoshi Tsuruoka dará vida al General Are . Este ‘seiyu’ es conocido por interpretar a M. Bison (Vega) en Street Fighter V .

. Este ‘seiyu’ es conocido por interpretar a M. Bison (Vega) en . Nobuo Tobita, conocido por interpretar a Kamille Bidan en el ‘anime’ Mobile Suit Zeta Gundam es el ‘seiyu’ del General Zau.

Toshihisa Yokoshima, conocido por su trabajo en Tales of Crestoria: The Wake of Sin y algunas secuencias de los juegos de Dragon Quest, regresa para dirigir la serie de anime de Sand Land junto con Hiroshi Koujina (Ryoma! The Prince of Tennis) como asistente de dirección. Hayashi Mori (Cells at Work! Code Black) es el encargado de escribir el guión de la serie. mientras que, Yoshikazu Iwanami vuelve a dirigir el sonido. Finalmente, Yūgo Kanno, conocido por sus composiciones para JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders, Psycho-Pass y Ajin, será el encargado de crear la música de la serie ‘anime’ de Sand Land.

¿Cuál es la historia de la serie ‘anime’ de Sand Land?

En el futuro de la historia de la serie ‘anime’ de Sand Land la guerra ha destruido toda la Tierra, dejando solo un enorme terreno baldío donde la provisión de agua es controlada por un rey codicioso. En busca de un lago perdido, el Sheriff Rao le pide ayuda al rey de los demonios y este encarga a su hijo, Belcebú. Junto con su asistente Thief, la terna cruza el desierto, enfrentando dragones, bandidos y al enemigo más letal de todos: el rey y su ejército.

Sand Land, el ‘manga’ de Akira Toriyama, fue serializado, de mayo a agosto del año 2000, en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha. La película de Sand Man es un caso excepcional en el que Toei Animation no está involucrado en una animación de Akira Toriyama. Ahora que ya sabemos cómo será la historia y cuándo es el estreno de los episodios de la serie de ‘anime’ Sand Land solo resta esperar a que llegue a Star+ y posteriormente el juego sea lanzado.

Fuente: ANN