Desde hace dos meses conocemos cuándo sale el capítulo final de la última temporada de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan). Ahora, a tan solo una semana del estreno del último capítulo en Crunchyroll, con un nuevo tráiler ha sido revelado el artista y el nombre del tema musical principal del capítulo final de la última temporada de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan).

¿Cuál es el nombre y el artista que interpretará el tema principal del final de la última temporada de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan)?

Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) siempre se ha caracterizado por su genial banda sonora, así como tambien por la calidad de sus ‘opening’, ‘ending’ y temas o canciones que ambientan momentos cruciales de la historia. Una de las agrupaciones más importantes que han trabajado con la obra de Hajime Isayama es Linked Horizon, banda que interpretará el tema principal del capítulo final de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) llamado «Nisen-nen… Moshiku wa…. Niman-nen ato no Kimi e«, el cual traducido al español es Para ti dentro de 2.000… o… 20.000 años.

¿Cúáles son todos los ‘opening’ del ‘anime’ Shingeki No Kyojin (Attack on Titan)?

Ahora que por fin veremos el final del ‘anime’ Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) es buen momento para recordar cada uno de los ‘opening’ que ha tenido la adaptación de la obra de Hajime Isayama.

la canción Red Swan, que es el cuarto ‘opening’ del ‘anime’ Shingeki No Kyojin (Attack on Titan), es interpretada por Yoshiki —lider de la emblematica banda X— y Hyde —conocido por ser el lider de VAMPS y el vocalista de L’Arc~en~Ciel—.

¿Cuándo sale el último capítulo de la última temporada de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan)?

Como sabemos que no pueden esperar, les contamos que el capítulo final de la última temporada de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) será estrenado el sábado 4 de noviembre de 2023. En Colombia y el resto de Latinoamérica seguramente podremos verlo de forma simultanea al estreno en Japón mediante Crunchyroll.

En Crunchyroll, la primera parte del final ya se encuentra doblada al español de Latinoamérica y pueden encontrarla disponible en el siguiente enlace.

Vía: ANN