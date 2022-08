El anime Shinobi no Ittoki será estrenado en octubre por Crunchyroll

El anime de Shinobi no Ittoki comenzará a ser transmitido en esta región a partir del 4 de octubre por Crunchyroll. Según la plataforma, el estreno hará parte de la lista de producciones que llegan en la temporada de otoño de 2022.

Si bien podremos ver Shinobi no Ittoki («El ninja Ittoki») en Crunchyroll desde la fecha anteriormente indicada, los dos primeros episodios serán transmitidos por primera vez durante la Crunchyroll Expo 2022 el 5 de agosto a las 12:45 (hora Colombia).

Póster oficial de Shinobi no Ittoki.

Este anime original está hecho en conjunto por DMM y TROYCA (RE: Creators). Entre los actores de voz que estarán en este anime, podremos escuchar a Ryota Ōsaka (voz de Marco en Attack on Titan) como Ittoki Sakubara, Aoi Yuki (voz de Tsuyu Asui en My Hero Academia) como Kirei Kisegawa y Hitomi Sekine (Plaqueta en Cells at Work!!) como Ryoko Suzuno.

¿Cómo es la sinopsis de Shinobi no Ittoki?

A continuación, podremos leer la sinopsis oficial del anime Shinobi no Ittoki que comparte Crunchyroll:

¡Ittoki Sakuraba era un estudiante ordinario, hasta que su vida se puso patas arriba! Descubre que es el decimonoveno heredero de los famosos ninjas Iga. Los Iga deben tratar de defender lo que es suyo de los Koga, un clan rival que busca acabar con la vida de Ittoki. Ittoki no tiene más remedio que convertirse en un shinobi lo suficientemente fuerte como para no solo protegerse a sí mismo, sino también a su aldea. Como estudiante en Kokuten Ninja Academy, una escuela secundaria especializada en técnicas shinobi, Ittoki aprende el camino del ninja moderno, equipado con trajes y dispositivos de alta tecnología. Junto con estudiantes de otros pueblos, Ittoki se enfrenta a los Koga en un intento de acabar con la rivalidad de una vez por todas.

