Si has leído alguna vez diversos ‘manga’ populares como Tokyo Revengers, One Piece, Bleach, Naruto o cualquier otro, es probable que te hayas encontrado con un símbolo que produce muchísima incomodidad en occidente, aunque en Japón lo llamen ‘manji’. Se trata de » 卍 «, que para nosotros toda la vida hemos llamado esvástica y creemos que su significado siempre se ha relacionado con el Partido Nazi y el racismo.

En más de una ocasión, personas de occidente que se han encontrado con este símbolo han realizado interpretaciones erróneas o injustas. La más común es opinar que los artistas siguen siendo simpatizantes de los nazis teniendo en cuenta que Japón fue aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, el significado de lo que en Japón llaman ‘manji’ se remonta a miles de años atrás y no tiene que ver con racismo.

Tabla de contenidos

¿En qué anime encontramos el ‘manji’卍?

Si no has visto todavía este símbolo ‘ 卍 ‘, es probable que solo veas las versiones animadas que son censuradas en occidente. El caso más conocido de censura del ‘manji’ es en Tokyo Revengers, caso similar a los de Bleach, Naruto y One Piece, pues la historia gira en torno a la pandilla Tōkyō Manji – Kai (東京卍會). Naturalmente, todos los miembros visten con este símbolo, pero en el anime se recortan las escenas donde se ve este símbolo.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Pero esto ha pasado incluso en los shōnen más famosos. En Bleach, la técnica ‘Kangen Jutsu‘ transforma la espada del portador en un ‘manji’. En Naruto, el sello que reciben en la frente los miembros secundarios del clan Hyuga para ser controlados y perder el ‘Byakugan‘ al morir es en realidad un manji ‘卍’ y no una ‘X’ como en el anime. Por último, en One Piece el símbolo de los Piratas de Barbablanca no es una cruz sino este símbolo.

Usos religiosos de la esvástica (卐), suástica o ‘manji’ (卍) y su significado

El término «esvástica» proviene del sánscrito suastíka, que hace referencia a sus aspas pero también se relaciona a conceptos como suerte, bienestar, fortuna, etc.

De hecho, no se usa siempre igual. Se le llama esvástica cuando gira en sentido de las agujas del reloj (卐) y suástica cuando es al revés (卍). Si te preguntas: «¿cuál es la buena?», lo cierto es que muchas culturas utilizaron una u otra, e incluso las dos al tiempo. Los nazis adoptaron la esvástica (卐) con una inclinación, pero no significa que esta haya sido usada con propósitos supremacistas siempre.

Al ser un símbolo tan sencillo, se ha utilizado con muchos significados en el mundo. Se ha visto en la arquitectura greco-romana, en bordados de pueblos europeos paganos, en pueblos indígenas de toda América (los navajos y los moches, por ejemplo), en grupo militares del siglo XIX e inicios del siglo XX y, por muy sorprendente que parezca, fue usada por los Boy Scouts en sus primeros años.

Usos religiosos de la esvástica (卐), suástica o ‘manji’ (卍) y su significado

n Google El uso más común de este símbolo en cualquiera de sus presentaciones ha sido en la religión. Por ejemplo, el cristianismo llegó a usarla para evitar usar la cruz y que sus fieles no fueran perseguidos por los romanos. El hinduismo lo usó para ambos lados. ‘卐’ se usó para representar la evolución del universo a través del dios Brahmá, mientras que ‘卍’ representaba lo contrario: la involución (o destrucción) del universo a cargo de Shivá. También Ganesha utiliza ambos símbolos. También se puede ver en ambos sentidos en estatuas de Buda. No obstante, los seguidores del budismo decidieron solamente usar la suástica desde que la esvástica se empezó a relacionar con el nazismo. Hoy en día, ver símbolos de ‘卍’en Japón mientras se utiliza Google Maps es muy común. En ese país lo llaman ‘manji’, y su significado es el de señalar la ubicación de un templo.

¿Cómo se usa el ‘manji’ en Japón actualmente y cuál es su significado?

Tradicionalmente en Japón se le llamó ‘manji’ y fue catalogado como un kanji que describía al símbolo budista. En un inicio fue utilizado exclusivamente para la religión, pero actualmente su uso se ha ampliado a niveles extraños.

Cuando se consulta en diccionarios de kanji, se describe como una forma para hacer énfasis en distintas frases, por lo que ha tomado la forma de una jerga a la hora de escribir en aplicaciones de mensajería como Line.

De hecho, agrupaciones como Asian Boss han tocado este tema directamente al preguntarle a los japoneses en la calle cuál es el significado de ‘manji’ para ellos. La mayoría de entrevistados ni siquiera lo identifica como un símbolo parecido al de los nazis y, de hecho, relatan que se ha convertido en parte de la cultura popular del país.

De forma similar a la palabra ‘yabai’, los jóvenes han popularido la frase «majimanji» (マジ卍) para resaltar una frase. Por eso, lo utilizan todo el tiempo cuando se escriben mensajes y hasta cuando se toman fotos en cabinas purikura (donde pueden editarlas instantáneamente). De hecho, hacen el símbolo con los brazos y/o todo el cuerpo. Simplemente les parece genial hacerlo y no le ven nada racista.

En China se pueden encontrar enlatados con el símbolo para indicar que son productos vegetarianos y seguros para los budistas más estrictos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

En conclusión, la esvástica y la suástica o ‘manji’ tienen muchos significados. No necesariamente tienen que estar ligados al racismo, e incluso se han convertido en símbolos divertidos. Ten esto en cuenta cuando veas un ‘manji’ en Tokyo Revengers, One Piece, Bleach, Naruto o cualquier otro manganime.