Solo Leveling: episodios 1 y 2 – Impresiones

El estreno de Solo Leveling es el próximo sábado 6 de enero y GamerFocus, gracias a Crunchyroll, tuvo acceso anticipado a los primeros dos episodios de la adaptación al ‘anime’ de uno de los Webtoon coreanos más populares en la actualidad. Así que en nuestras impresiones del episodio 1 y 2 de Solo Leveling, les comentaremos si A-1 Pictures (Persona 5) y la dirección de Shunsuke Nakashige (Mother of the Goddess’ Dormitory) han hecho justicia con la obra original de Chu-Gong.

La historia de Solo Leveling inicia, hace 10 años cuando aparecieron en el mundo extraños portales que conectan nuestro mundo con otra dimensión. Estas otras dimensiones están plagadas de tesoros y gemas con el potencial de servir como fuente de energía en la Tierra. Sin embargo, en los portales también se encuentran criaturas peligrosas que no dudarán en ningún momento en atacar al primer humano que vean.

Pero no cualquier humano puede entrar a enfrentar a estas amenazas, ya que nuestras armas no les hacen daño. Al tiempo que empezaron a aparecer estos portales, algunos seres humanos despertaron habilidades especiales. A ellos, ahora, se les conoce como Cazadores (Hunters) y al igual que los portales tienen una tabla de clasificación para medir su poder. Esta va de la S hasta la E y es precisamente en el nivel más bajo donde se encuentra nuestro protagonista. Cabe resaltar que, en el mundo de Solo Leveling, los cazadores no pueden subir de rango por más que entrenen.

Sung Jinwoo al ser de un nivel tan bajo no puede conseguir las recompensas suficientes para llevar «una buena vida».

Taito Ban, Kurō Kumogakure en Under Ninja, es la voz de Sung Jinwoo el protagonista de Solo Leveling.

Estas personas, llamadas Cazadores trabajan eliminando los peligros que habitan tras los portales y se lucran de los tesoros y recompensas que dejan los enemigos y las mazmorras. La vida de Sung Jinwoo cambia cuándo en un calabozo de rango D —uno que solo representa un peligro para él por ser un cazador de rango E— se encuentran con un doble calabozo y decide junto a su equipo adentrarse y enfrentar el peligro.

Los primeros dos episodios de Solo Leveling que tuvimos la oportunidad de ver para escribir nuestras impresiones adaptan el primer arco argumental de la historia. Este es el «arco del calabozo de rango D» y se ubica en los primeros 10 capítulos del Webtoon. Así que sí no han tenido contacto con el material original, les sorprenderá enormemente el giro argumental que iniciará en el episodio 3 del anime Solo Leveling. Sin embargo, aquellos que ya sepan quedarán con ese deseo de ver algo más animado. Esto es bueno, ya que, la adaptación de A-1 Pictures ha logrado mantener la tensión y al tiempo mostrar al espectador cómo es el mundo en el que se desarrolla la historia de Solo Leveling. En este, el desenlace de una pelea tiene consecuencias fatales. Es así que podemos asegurarles que la violencia —bastante explicita— no va faltar en el ‘anime’, Solo Leveling.

¿Agrega algo a la obra el ‘anime’ de Solo Leveling?

Solo leveling agrega algo de contexto temprano que no se encuentra en el material origina.

Cuando una obra es adaptada al ‘anime’ es normal que en la producción se le agregue contenido original. Esto en algunos casos es un éxito y en otras puede ser la causa de su fracaso, como en el caso de The Promised Neverland. Afortunadamente, el ‘anime’ Solo Leveling adapta de manera fiel el material. No obstante, esto no significa que no tenga novedades. El ‘anime’ Solo Leveling, es más explícito a la hora de mostrar escenas con un alto contenido de violencia y ‘gore’. Adicionalmente, A-1 Pictures ha agregado en su adaptación material original que no afecta el canon.

Gracias a estas nuevas escenas, el espectador conoce el techo de la escala de poder y se hace una idea de cómo son los cazadores y calabozos de rango más alto. Adicionalmente, algunas otras escenas fueron usadas para dar una presentación temprana a personajes como Haein Cha, interpretado por Reina Ueda (Lemon Irvine en Mashle).

La música y ambientación estuvieron bien, pero dos episodios es aún muy poco para dar unas impresiones más maduras sobre estos aspectos. Eso sí no podemos esperar para ver el episodio 3 del ‘anime’ Solo Leveling y ver como se adapta Sung Jinwoo a su nueva oportunidad. Sin embargo, sí podemos afirmar que nuestras primeras impresiones sobre esta nueva adaptación son positivas. Esperemos que la calidad suba y su desarrollo nutra la obra de Chu-Gong.

Impresiones del episodio 1 y 2 de Solo Leveling hechas gracias a un acceso anticipado proporcionado por Crunchyroll.