Spy x Family Code: White – nuevo tráiler revela el tema principal de la película

Hace cuatro semanas, antes del estreno de la temporada 2 de Spy x Family, conocimos cuál es el nuevo ‘opening’ del ‘anime‘. Ahora, el sitio web oficial de la película Spy x Family: Code: White ha compartido un nuevo adelanto, el cual revela cuál es el nombre y quién es el artista encargado de interpretar el tema princial del filme.

¿Cómo se llama y quién interpreta el tema o canción principal de la película Spy x Family: Code: White?

Según el nuevo tráiler de la película Spy x Family: Code: White, la banda de J-pop Official Hige Dandism estará a cargo del tema principal del filme que se llamará «Soulsoup«. Cabe resaltar que la banda Official Hige Dandism es conocida por interpretar el primer ‘opening’ del ‘anime’ Spy x Family y las primeras dos canciones de apertura de Tokyo Revengers.

¿Cuál es la historia de la película Spy x Family: Code: White?

En el tráiler de Code: White, la película de Spy x Family, la familia Forger —junto a su mascota Bond— se embarca en un viaje a la región de Frigis. El principal objetivo del viaje de la familia Forger será conocer y aprender la receta de un delicioso manjar de la Academia Edén. Sin embargo, la búsqueda de dicho manjar da un giro inesperado cuando la familia Forger se encuentra en medio de una crisis.

¿La historia de Spy x Family: Code: White sigue el canon del ‘manga’ o el ‘anime’?

No, la película Spy x Family: Code: White no hace parte del canon del ‘manga’ o el ‘anime’. Code: White, la película de Spy x Family seguirá una historia original, la cual se aleja del canon del ‘manga’ que adapta la serie de ‘anime’. Está se encuentra supervisada por el ‘mangaka’ de Tatsuya Endo, autor del ‘manga’ Spy x Family que publica la editorial Shueisha.

¿Quiénes están a cargo de la producción de la película Spy x Family: Code: White?

Takashi Katagiri es acreditado como el director de la película animada Spy x Family Code: White. Katagiri es conocido por dirigir un episodio en la primera temporada de la serie. El director del ‘anime’, Kazuhiro Furuhashi, supervisará el filme. Cabe resaltar que Furuhashi es el actual director de la temporada 2 de Spy x Family.

El diseñador de personajes, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland), regresa igualmente tanto para la temporada 2 como para la película. Él está acompañado por Kana Ishida (director de animación de Oreimo) para la película. Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion) será el compositor de la serie para la segunda temporada y el escritor de la película, con Ayumu Hisao y Daishiro Tanimura (de la primera temporada) como compositores de apoyo en la temporada 2.

¿Cuál es la fecha de estreno de Code: White, la película de Spy x Family?

El estreno de Spy x Family: Code White es el próximo viernes 22 de diciembre a las salas de cine en Japón. Por el momento se desconoce cuándo será estrenada la película de Spy x Family en los cines de Colombia, México y otros países de Latinoamérica. Sin embargo, dada la popularidad de este ‘anime’ en nuestra región es probable que Crunchyroll no demore mucho en anunciar cuándo llegará Spy x Family: Code White a las salas de cine de Latinoamérica.

