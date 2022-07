The Pillows harán parte de la musica de FLCL: Grunge y Shoegaze

Durante el panel de industria en Anime Expo 2022, Production I.G. USA reveló que la banda de J-rock The Pillows hará parte de la banda sonora de las dos nuevas temporadas de FLCL. Estas dos nuevas temporadas se llamarán FLCL: Grunge y FLCL: Shoegaze. Sawao Yamanaka —el vocalista de The Pillows— declaró que, así como la música de los ‘OVAs’ originales de FLCL se centró en la identidad de Naoya en las dos nuevas temporadas las canciones de The Pillows serán para los protagonistas de FLCL: Grunge y Shoegaze.

¿Quiénes están a cargo de la producción de las dos nuevas temporadas de FLCL?

Aún no se han confirmado los personajes que volverán de anteriores historias de la franquicia.

Si bien las dos nuevas temporadas de FLCL (Grunge y Shoegaze) se encuentran en producción, en el panel de Production I.G. USA en Anime Expo 2022, se conocieron los directores de las dos producciones. Hitoshi Takekiyo dirigirá FLCL: Grunge en MontBlanc Pictures. Esta temporada será estrenada en el 2023. Este ‘anime’ CGI se centrará en tres adolescentes, los cuales se graduaron y comenzaron a trabajar. El tema central de FLCL: Grunge será el de la sensación de ser un adulto.

La canción Little Busters de The Pillows es una de las canciones más emblemáticas de los OVA originales producidos por el estudio Gainax.

Mientras tanto, Yutaka Uemura (FLCL Alternative) será la encargada de dirigir FLCL: Shoegaze en Production I.G y NUT. Este ‘anime’ tendrá lugar 10 años después de Alternative y se centrará en un chico y una chica de secundaria.

Vía: ANN