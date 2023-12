Zom 100: resumen nos prepara para el estreno del final de temporada

Hace un mes conocimos la fecha de estreno de los episodios 10, 11 y 12 del ‘anime’ Zom 100: Bucket List of the Dead. Ahora, Viz Media —poseedora de los derechos de distribución del ‘anime’ que adapta el ‘manga’ de Haro Aso y Kotaro Takata— ha compartido un resumen de los primeros nueve (9) episodios del Zom 100: Bucket List of the Dead.

¿Cuándo es el estreno del final de temporada del ‘anime’ Zom 100: Bucket List of the Dead?

El estreno de los episodios 10, 11 y 12 que marcarán el final de temporada del ‘anime’ Zom 100 es el lunes 25 de diciembre del 2023. Así que solo resta estar pendiente de Netflix y Crunchyroll. Ya que, estas son las plataformas en las que se podrán ver el estreno del episodio 10, 11 y 12 del final del ‘anime’ Zom 100 en Colombia, México y el resto de Latinoamérica.

Viz Media, además del resumen de tres minutos de Zom 100 también publicó en su canal en YouoTube un vídeo de 20 minutos que detalla los momentos más importantes de Zom 100: Bucket List of the Dead de cará al estreno de los episodios 10, 11 y 12 el día de navidad.

¿Qué es Zom 100: Bucket List of the Dead?

El ‘manga’ Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto debutó en la revista Sunday GX (Shogakukan) en octubre del 2018. Actualmente, el ‘manga’ cuenta con 12 volúmenes recopilatorios o ‘tankobon’ y un total de 47 episodios.

La historia de Zom 100 es descrita de la siguiente manera:

¡Sobrevivir a un apocalipsis zombi es mejor que ser un esclavo asalariado cualquier día! Akira Tendo, el protagonista de la historia de Zom 100, el cual después de pasar años trabajando como esclavo para una empresa que aplasta el alma piensa que la vida ha perdido su brillo. Tendo, vive en un departamento lleno de basura y su salario es abismalmente bajo. Adicionalmente, ni siquiera puede reunir el valor para confesar su amor a su hermosa compañera de trabajo.

Ahora Akira Tendo tendrá lo necesario para ser feliz. Ya que cuando un apocalipsis zombi asola su ciudad esto le da el empujón que necesita para vivir por sí mismo. La misión de Akira será completar los 100 elementos de su lista de deseos antes de… bueno, patear el balde e inevitablemente convertirse en un zombi.

Fuente: cuenta oficial de Viz Media en YouTube