One Piece Pirate Warriors 4: cuándo estarán disponibles Kobi, Shanks y Uta

Hace un mes conocimos cómo se verá Uta en One Piece Pirate Warriors 4. Ahora, la cuenta oficial del juego en X, ha revelado que Shanks y Kobi serán los otros dos personajes que llegarán a One Piece Pirate Warriors 4 junto a Uta. Adicionalmente, Bandai Namco también reveló cuándo estará disponible el DLC 5 de One Piece Pirate Warriors 4.

el tráiler del DLC 5 de One Piece Pirate Warriors 4, que está inspirado en One Piece Film Red, revela la fecha de lanzamiento del mismo.

¿Cuándo sale o estará disponible el DLC 5 que agregará a Kobi, Shanks y Uta al juego One Piece Pirate Warriors 4?

El DLC 5 de One Piece Pirate Warriors 4, el cual cuenta con contenido inspirado en Film Red, agregará a los personajes Uta, Shnaks y Kobi al juego desarrollado por Koei Tecmo. Estos personajes, para aquellos que se pregunten cuál es la fecha de lanzamiento del DLC 5, llegarán el jueves 11 de enero del 2024 al videojuego One Piece Pirate Warriors 4.

Ya conocemos cuándo estarán disponibles Shanks y Kobi en One Piece Pirate Warriors 4, ahora solo falta conocer cómo pelean.

Adicional al anuncio de la llegada de Kobi, Shanks a One Piece Pirate Warriors 4, Bandai Namco reveló un video que muestra cuáles son los movimientos de pelea de Uta. Adicionalmente, con la llegada de Uta, la antagonista de One Piece Film Red, al ‘musou’ de One Piece se agregarán — si compramos el DLC— siete canciones pertenecientes al último filme de la obra de Eiichiro Oda.

Desde el paquete DLC 5 de One Piece Pirate Warriors 4, los jugadores podrán cambiar las canciones de las misiones.

¿Qué contiene el paquete DLC 4 de One Piece Pirate Warriors 4?

Junto a Luffy (Gear 5) llega un nuevo traje de batalla para Law basado en la batalla de Onigashima.

Luffy (Gear 5) vendrá incluido con el paquete de contenido número 4 de One Piece Pirate Warriors 4. Este paquete es el que dará inicio al lanzamiento de los tres nuevos grupos de personajes DLC. Así que en este DLC podremos jugar con Luffy con el traje de batalla de Onigashima y su transformación en Luffy (Gear 5). Además, los jugadores podrán controlar a Kaido y a Yamato. Esto junto al contenido DLC número 4 de One Piece Pirate Warriors 4 llamado «La Batalla de Onigashima» que ya esta disponible en las tiendas en línea de Steam, PlayStation, Xbox y la eShop de Nintendo Switch.

Junto con el tráiler que muestra cómo pelea Uta, como parte del paquete DLC número 5 de One Piece Pirate Warriors 4, Bandai Namco reveló un adelanto introductorio con los contenidos más actualizados del juego.

Ahora que conocemos los personajes y la fecha de lanzamiento del DLC 5 de One Piece Pirate Warriors 4, solo nos resta conocer en qué estará inspirado el DLC 6, del cual solo conocemos que Gol D. Roger será uno de sus personajes.

Fuente: cuenta oficial en X, antes Twitter de One Piece Pirate Warriors 4