007: Road to a Million en Prime Video es el ‘reality’ del universo James Bond

Desde hace un tiempo la plataforma Amazon Prime Video tiene todas las películas de 007 James Bond y la licencia de distribución de la franquicia en ‘streaming’. A estas se suma una nueva producción en forma de 007: Road to a Million. Este es un nuevo ‘reality’ de aventura y competencia inspirado en las misiones de James Bond, que se estrenará el 10 de noviembre a través de Prime Video.

En 007: Road to a Million, nueve parejas de concursantes competirán por el premio mayor de 1 millón de libras esterlinas. En pesos colombianos, a la fecha serían unos 4.935’268.000. Los retos que deberán superar por todo el planeta están directamente basados en el agente estrella del MI6. El actor Brian Cox (Succession) interpreta a The Controller, la mente villana maestra y por ende presentador de 007: Road to a Million. Los concursantes deben responder 10 preguntas y por cada acierto sumar dinero, o equivocarse y terminar su aventura.

Algunas de las diferentes locaciones que ha visitado James Bond a través de las películas son presentadas en el ‘reality’ de Prime Video. Desde las tierras altas de Escocia hasta el aislado desierto Atacama en Chile. Pasando por los majestuosos Alpes suizos y los canales de Venecia. Cada bello escenario es el trasfondo de obstáculos físicos que ponen a prueba los nervios y retan las capacidades mentales de los concursantes.

007: Road to a Million es una producción entre Amazon Studios, EON Productions, 72 Films y MGM Television.

