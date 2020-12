Comúnmente, las adaptaciones de ‘manga’ o ‘anime’ de imagen real se hacen en el formato cinematográfico o la clásica estructura de las telenovelas mejor conocidas como ‘dorama’. La apuesta de Netflix por hacer series con toda la calidad de los programas prémium ahora entra al territorio de las novelas gráficas con Alice in Borderland. Esta serie basada en el ‘manga’ de Haro Aso subvierte el arquetipo de los mundos alternativos —mejor conocido como ‘isekai’— para ofrecer una retorcida aventura de supervivencia llena de suspenso, tensión y tragedia. Estas son nuestras impresiones de Alice in Borderland.

Alice in Borderland cuenta la historia de Ryohei Arisu. Apodado por sus amigos como Alice, este joven —dotado de una gran inteligencia analítica— pasa su tiempo jugando videojuegos y bebiendo con sus amigos Daikichi Karube y Chota Segawa. En una de sus escapadas, el trío de amigos presencia un espectáculo de fuegos artificiales a plena luz del día y huyen de la policía después de causar un accidente de tránsito. Al salir de su escondite, Alice, Daikichi y Chota descubren que la inmensa cantidad de gente que circulaba por las calles de Shibuya ha desaparecido de repente.

En su búsqueda por saber qué paso con el resto de las personas, los tres amigos son dirigidos hacia un extraño edificio que contiene celulares funcionando, pero sin señal. Al encenderse, cada uno muestra un contador y las reglas de un extraño juego. En medio de esta confusa situación, una mujer llamada Saori Shibuki entra en la «arena de juego» y les explica las reglas de este enigmático mundo. Las personas que llegan a este «Tokio» deben superar peligrosos juegos en los que podrían perder la vida. Sin embargo, la estadía en este lugar debe extenderse por medio de «visas» que se ganan en los juegos. Cuando el tiempo de una visa se acaba, un láser desciende sobre el jugador para matarlo instantáneamente.

Es aquí donde Alice deberá enfrentar la dura realidad de la supervivencia y la pérdida mientras busca la forma de encontrar al creador de los juegos.

Alice in Borderland es dirigida por Shinsuke Satou. Este veterano director y diseñador de videojuegos ha tenido experiencia en otras adaptaciones de imagen real, tales como Gantz, Kingdom y Bleach. No es su primer rodeo con una serie de esta vertiente. Satou se ha tomado algunas libertades para alterar algunos aspectos del ‘manga’ original que, por efectos prácticos, sería muy difícil llevar a la pantalla sin abusar de los efectos por computador.

Algo destacable de esta serie es la producción de los escenarios. Satou y su equipo se esforzaron en reproducir una Tokio deshabitada con la combinación de sets prácticos y efectos digitales. Resulta un poco nostálgico por los efectos de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Aunque los juegos han cambiado en algunos aspectos, mantienen su efecto de alta tensión para los momentos definitivos. El resultado ha sido una fiel puesta en escena de los sucesos que ocurren en Alice in Borderland.

Los actores también sobresalen de forma asombrosa en sus papeles. Alice, como protagonista, es un personaje que evoluciona y madura con el tiempo. Lo mismo pasa con Kuzuha Usagi, que es interpretada por Tao Tsuchiya. El papel de Alice, hecho el actor Kento Yamazaki, resalta de forma sobresaliente a su contraparte en la obra de Haro Aso. Shinsuke Satou decidió darles un poco más de personalidad y trasfondo a los amigos de Alice para hacerlos mucho más creíbles a la audiencia. Esto refuerza el componente dramático de la serie.

No hay un capítulo que no pierda el ritmo en esta acelerada serie de juegos macabros combinados con una perversa versión de los ‘battle royale’. Para ser una serie de ocho capítulos, este primer arco argumental ha sido adaptado de forma efectiva sin omitir los eventos cruciales de la trama. Incluso para los que hayan leído de antemano el ‘manga’, Alice in Borderland los sorprenderá de nuevas maneras que los dejarán con ganas de que Netflix siga adaptando los demás arcos hasta el final de la obra original.