Ant-Man and the Wasp: Quantumania – las escenas poscréditos explicadas

Como ocurre con casi todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, Ant-Man and the Wasp: Quantumania cuenta con escenas poscréditos —en realidad una a mitad de créditos y otra después de ellos— que expanden la historia que acabamos de ver y presentan elementos que serán importantes en próximas series y filmes.

Si ya vieron la película y quieren entender mejor estas escenas, sigan leyendo. Si no, les recomendamos que primero vayan a cine a verla para que no se hagan ‘spoilers’. También los invitamos a leer nuestra reseña de este filme.

¿Cuántas escenas poscréditos tiene Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Esta película tiene dos escenas extras, una a mitad de créditos y otra al final. En algunas películas de Marvel una escena suele ser importante para la trama y la otra es un chiste. En este caso, ambas escenas son importantes y les recomendamos quedarse a ver ambas.

¿Qué pasa en la escena de mitad de créditos?

En esta escena vemos a tres variantes de Kang discutiendo la muerte de aquel que exiliaron al Reino cuántico. Dicen que les preocupa que «hay más gente tocando el multiverso» y que por eso citaron a todos. Luego vemos a un enorme estadio con miles de variantes de Kang.

Ellos son el Concilio de Kangs

Todas las variantes de Kang en esta escena son interpretados por Jonathan Majors.

En los cómics, el concilio de Kangs es una organización formada por las variantes de Kang de diferentes universos y que tenían como objetivo, obviamente, conquistar el multiverso. Sin embargo, esta organización fue manipulada por Kang Prime para acabar con todos ellos y convertirse en el único. Apareció por primera vez en el tomo 267 de Avengers, en 1986.

El concilio de Kangs que vemos en la escena de mitad de créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania parece compartir el mismo objetivo, aunque no sabemos si esté siendo manipulado por uno de ellos. Entre los tres Kangs principales que vemos se encuentra uno con ropajes egipcios. Esta es una referencia a al Faraón Rama-Tut, la identidad con la que apareció por primera vez Kang en los cómics de Los Cuatro Fantásticos: un criminal que viajó al pasado desde el año 3000 para conquistar Egipto con su tecnología superior.

Otro de los tres Kang principales que vemos en esta escena guarda similitudes con Immortus. Esta es una versión futura de Kang que se volvió supuestamente inmortal tras una alianza con los Guardianes del Tiempo. En los cómics, él manipula los eventos para asegurar que Kang Prime acabe con todas sus variantes y eventualmente se convierta en él.

Seguramente veremos más del Concilio de Kangs en la temporada 2 de la serie Loki en Disney+ y en las películas de Avengers: La Dinastía Kang.

¿Qué pasa en las escenas poscréditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

La escena que vemos después de los créditos completos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania se desarrolla en el pasado, probablemente a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. En esta vemos a Loki y Mobius, nuestros queridos personajes de la serie de Disney+ Loki, observando un show en el que un hombre habla sobre la naturaleza y control del tiempo. El hombre en cuestión es Kang o como Loki lo conoce «aquel que permanece».

Loki le confirma a Mobius que «ese es él», pero su compañero parece asombrado porque no parece ser una persona aterradora.

Esta escena es interesante porque al final del episodio 6 de Loki vemos que el protagonista está en una línea de tiempo en la que Mobius no recuerda quién es él. No sabemos si volvió a su línea de tiempo anterior y salvó a Mobius de una manera, si se hizo amigo del de la actual o si de algún modo este obtuvo los recuerdos del otro. Es muy probable que esta escena sea parte de la temporada 2 de dicha serie.

Ya hay algunas teorías que dicen que el Kang que vemos en la escena poscréditos es el Kang original. Creen que el invento que está mostrando es el dispositivo con el que comenzaron sus andaduras por el tiempo. Si esto resulta ser verdad, iría en contra del canon de los cómics. En las páginas, Kang es en realidad un descendiente futuro de Reed Richards y Sue Storm, miembros de Los Cuatro Fantásticos. Su nombre verdadero es Nathaniel Richards.

Sabremos cómo continúa esta compleja saga en la temporada 2 de Loki, que llegará a Disney+ el tercer trimestre de 2023. Ant-Man and the Wasp: Quantumania está siendo emitida actualmente en los cines de Colombia y en los próximos meses también será agregada al catálogo de películas de ese servicio de ‘streaming’.

Pueden ver el mapa de ruta de las siguientes series y películas de la fase 5 del UCM siguiendo este enlace.