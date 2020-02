Así será la gran caja de colección de Star Wars: la saga de Skywalker

Es verdad que Star Wars: El Ascenso de Skywalker resultó algo decepcionante para la crítica (aquí pueden leer nuestra reseña), pero eso no evitó que se convirtiera en un éxito de taquilla. Seguramente también se convertirá en un éxito de ventas cuando llegue a DVD, Blu-Ray y servicios digitales.

Disney y Lucasfilm han informado que la última película de la Saga de Skywalker se pondrá a la venta de forma digital el 17 de marzo. El 30 del mismo mes también llegará a las tiendas en forma de Blu-Ray y DVD. Pero eso no es todo. También revelaron que ese mismo día se pondrá a la venta una caja de lujo con toda la saga.

Esta caja incluirá las nueve películas de la saga Skywalker: Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones, La Venganza de los Sith, El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker. Todas las películas estarán en resolución 4K y las acompañará un libro de arte.

Esta edición de colección se venderá exclusivamente en las tiendas Best Buy y tendrá un costo de 249.99 dólares (aproximadamente 850.000 pesos colombianos). Otras tiendas tendrán una versión más barata con películas en resolución HD (no 4K) y que no incluye el libro de arte.

¿Qué opinan los coleccionistas? ¿Piensan romper la alcancía para comprar esta colección?

Via: Polygon

Fuente: Best Buy