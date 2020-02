Disney ya está trabajando en Aladdin 2

No importan lo que pensemos de ellos, los ‘remakes’ de acción real de los clásicos de Disney han tenido un éxito impresionante. Tan bien les ha ido, que resulta extraño que la empresa del ratón Mickey no haya anunciado una secuela de Cenicienta o La Bella y la Bestia. Pues bien, se acaba de revelar que sí han dado luz verde a Aladdin 2.

The Hollywood Reporter ha informado que Disney ha contatado a los guionistas John Gatins (Gigantes de Acero) y Andrea Berloff (Letras explícitas) para escribir esta secuela. De acuerdo a esta publicación, Guy Ritchie, que recientemente regresó a sus raíces con la película de ‘gangsters’ The Gentleman, regresaría a la silla del director. Se espera que los actores Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith regresen en los roles de Aladdin, la Princesa Jasmine y el Genio.

No se conocen más detalles sobre Aladdin 2. Es poco probable que se basen en la trama de Aladdin: El Retorno de Jaffar. Esa fue la secuela animada de la original que salió a la venta directamente a video en 1994. En algún momento se rumoreo que Disney podría buscar inspiración en otros de los cuentos de Las mil y una noches.

Aladdin recaudó más de mil millones de dólares a nivel mundial, lo cual la convirtió en una de las películas más taquilleras de 2019.

