Just Dance: bailen gratis las canciones de Disney

Una de las críticas que hemos hecho a este popular juego de baile —tanto a la versión de 2023 como a la de 2024— es que muchas de sus mejores canciones se esconden detrás de un pago extra. Por ejemplo, la mayoría de las canciones de Disney son parte del servicio Just Dance + y no están en las ediciones base, pero al menos vamos a poder bailarlas gratis durante la temporada de diciembre de 2023 a febrero de 2024.

Ubisoft anunció que durante la nueva temporada, llamada ‘Disney Magical Time’, tendremos acceso a varias canciones de la casa del ratón Mickey sin costo extra. Vamos a ver el tráiler, cortesía de Ubisoft Latinoamérica.

A continuación les presentamos el calendario de canciones gratis de Disney de Just Dance. Durante este periodo, también tendremos acceso anticipado a las canciones si somos parte de Just Dance+ y habrá una nueva progresión de recompensas (básicamente, un pase de temporada gratis).

Canciones gratis del 12 de diciembre al 16 de enero de 2024

Un mundo ideal – Aladdin

De cero a héroe – Hércules

Libre soy (Let it Go) – Frozen

Cuan lejos voy – Moana

Canciones gratis del 16 de enero al 20 de febrero de 2024

Mi vida empieza así – Enredados

Hombres de acción – Mulán

Mucho más allá – Frozen 2

Yo soy tu amigo fiel – Toy Story

Como pueden notar, faltan algunas canciones. Por ejemplo, We Don’t Talk About Bruno de Encanto sigue siendo exclusiva de la versión base de Just Dance 2023 Edition y Príncipe Alí de Aladdin se quedó en el servicio por suscripción.

También hay que aclarar que todas las canciones de Disney en Just Dance están en sus versiones en inglés.

Just Dance 2023 Edition y 2024 Edition están disponibles para Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series X|S.