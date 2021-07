Encanto: tráiler, fecha de estreno y más sobre la película de Disney ambientada en Colombia

¡Bienvenidos a la Casa Madrigal! La próxima película de Disney, que lleva el encantador nombre de Encanto, ha llamado mucho la atención por tener una historia desarrollada en Colombia. A continuación podrán conocer todo lo que ha sido revelado sobre este esperado filme, incluyendo detalles sobre su trama, personajes, tráiler en español y fecha de estreno.

Este artículo será actualizado a medida que se revele más información sobre esta película.

Tráiler en español de Encanto

Primero, veamos la versión doblada a nuestro idioma.

Si prefieren ver la versión con subtítulos en español y con las voces originales en inglés, aquí la tienen.

¿Quiénes participan en la película?

Todavía no conocemos quiénes son los actores que hacen las voces en español, pero en inglés cuenta con el trabajo de Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama, Adassa, Diane Guerrero, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Rhenzy Feliz y las actrices colombianas Carolina Gaitán, María Cecilia Botero y Angie Cepeda.

La banda sonora de la película será compuesta por Lin Manuel Miranda (Hamilton, Mary Poppins, En el barrio). En la canción del tráiler escuchamos claramente la voz del cantante Carlos Vives.

Detrás de cámaras se encuentran Byron Howard (Bolt, Zootopia) y Jared Bush en las sillas de directores. Este último escribió el guion con la colaboración de Charise Castro Smith (La maldición de Hill House).

¿Cuál es la trama de la película?

Esta película de Disney nos presenta a la familia Madrigal, que habita en un pueblo mágico en las montañas de Colombia. Cada persona de la familia recibe un ‘don’ que le otorga habilidades especiales como fuerza sobrehumana, control sobre las plantas, animales o curar. Todos los Madrigal tienen dones con la excepción de Maribel.

Pero, cuando la magia de la familia es amenazada, esta chica «ordinaria» será la única que puede salvarlos a todos.

La idea de cada sección de la casa representando a un miembro de la familia nos recuerda bastante al videojuego What Remains of Edith Finch. Aunque ambas obras tienen algunos elementos inspirados en el trabajo de Gabriel Garcia Marquez (miren esas mariposas amarillas), no creemos que Encanto vaya a ser tan trágica como el título de Annapurna Interactive.

¿Cuál es la fecha de estreno de Encanto en Colombia?

De momento, Disney no ha revelado oficialmente la fecha exacta de estreno de Encanto para Colombia ni el resto del mundo. Solo ha dicho que la veremos en noviembre. Sin embargo, todo apunta a que podremos verla en cines el jueves 25 de noviembre de 2021.

Fuente: canal oficial de Disney Studios LA en YouTube