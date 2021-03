Godzilla vs. Kong – Reseña

En nuestra reseña de Godzilla II: El rey de los monstruos concluimos que Hollywood estaba muy cerca de comprender qué era lo que hacía especial al icónico personaje japonés, pero todavía no había logrado capturar su esencia. Nos alegra informar que finalmente lo lograron en Godzilla vs Kong. Su historia y escenas de acción realmente se sienten como una evolución de las clásicas películas de ‘kaiju’ originales de los años setenta y noventa.

¿Pero es eso algo bueno? No necesariamente. Muchas de esas películas podían llegar a ser bastante torpes y hasta ridículas. En esta reseña vamos a descubrir si Godzilla vs Kong logra evadir los problemas que plagaron a esas viejas películas mientras respeta lo que las hizo tan especiales y queridas.

Durante varias décadas, la Isla Calavera se ha mantenido protegida por la organización Monarch. Temen que si dejan que Kong salga de ella, Godzilla lo busque para matarlo porque solo puede existir un ‘titán alfa’ en el mundo. Sin embargo, las cosas cambian cuando el Rey de los Monstruos ataca repentinamente una fábrica de Apex en la costa de Florida. Buscando una defensa contra esta amenaza, Monarch y Apex deciden dejar que Kong los guíe hasta una poderosa fuente de energía que se encuentra en el centro de la tierra hueca.

Ah sí. La tierra hueca. Esa absurda teoría de la conspiración fue presentada en Kong: La Isla Calavera y finalmente se acordaron de traerla de regreso. Mientras tanto, Madison —el personaje de Millie Bobby Brown que conocimos en el anterior filme— busca al paranoico presentador de un podcast sobre los titanes para que le ayude a comprender por qué Godzilla está atacando a la humanidad tan repentinamente.

Lo que Godzilla vs Kong hace diferente es que no se toma esta trama en serio. Las anteriores películas del ‘monsterverse’ le daban demasiada importancia y gravedad a las acciones de los humanos. Pero esta entiende que lo que pasa con ellos no es más que una excusa para llegar a las escenas de acción con monstruos gigantes. Finalmente «los dejan pelear» como no ocurrió en 2014.

¡Y vaya escenas de acción con monstruos gigantes! Tanto Godzilla como Kong lucen increíbles y sus encuentros son emocionantes, imaginativos y aprovechan al máximo los escenarios. El primero de ellos ocurre en medio del océano y se convierte en un reto para Kong, que debe evitar caer en el agua donde su rival tiene la ventaja. La revancha y combate final ocurre en Hong Kong, donde la densidad de edificios se convierte en una ventaja para la agilidad del simio y los colores neón nos recuerdan a un combate igualmente genial que vimos en Titanes del Pacífico.

El enorme gorila es, de hecho, el verdadero protagonista de este filme y aparece en pantalla mucho más tiempo que Godzilla. Kong desarrolla una personalidad definida y su capacidad para comunicarse con uno de los personajes humanos, una joven llamada Jia, hace que lo comprendamos mejor. No nos extrañaría que muchos de quienes comiencen viendo esta película siendo #TeamGodzilla terminen perteneciendo al #TeamKong.

Por su parte, Godzilla también desarrolla un poco su personalidad gracias a su “relación” con Kong. Pero esta se basa solamente en imponer su posición como titán alfa y rey de los monstruos. Su diseño y esquema de color hace que muchos de sus rasgos se pierdan al observarlo desde algunos ángulos. Todo esto hace que termine siendo mucho menos interesante que su simiesco coprotagonista.

Hablemos ahora de los humanos. Primero tenemos el grupo encabezado por Nathan (Alexander Skarsgård) e Ilene (Rebecca Hall), que siguen a Kong hacia la misteriosa tierra hueca. Estos personajes tienen algo de carisma, pero no mucha profundidad. Su ridícula historia del viaje al centro de la tierra no tiene nada que envidiarle a las absurdas tramas de las películas de Godzilla de la era Showa. En estas, los ataques alienígenas y conspiraciones globales de supervillanos estaban a la orden del día. Es tonta, pero sabe que lo es y no trata de buscar excusas pseudo-inteligentes para justificarse.

En segundo lugar tenemos a Madison, que acompañada por Josh (Julian Dennison) y Bernie (Bryan Tyree Henry) se infiltra en un complejo de Apex para descubrir la razón de los ataques de Godzilla. La verdad es que este trío sobra en la película y el regreso de Madison —y su padre, que ahora ocupa un lugar terciario en el desarrollo— solo se puede justificar mediante obligaciones contractuales del estudio con los actores. Ellos no necesitaban estar aquí y sus escenas en la película son su punto más débil. Estos personajes no son interesantes ni graciosos, aunque pretenden serlo, y su paranoia conspirativa es tan intensa que llega a resultar molesta.

Así como el tema de El rey de los monstruos era la forma en que la humanidad merecía ser exterminada por la forma en que ha destruido el planeta, el de Godzilla vs Kong es la forma en que esta busca recuperar su posición de especie dominante. No vamos a decir que hace un buen trabajo presentando sus metáforas porque no es así. Es una simple excusa para enfrentar a los dos ‘kaiju’ y es más que suficiente. El daño colateral que causan los monstruos es convenientemente ignorado y nos piden que simplemente no pensemos en ello.

Seamos honestos. Aunque el género de los monstruos gigantes puede ofrecer narrativas inteligentes —lo han demostrado películas como Colossal y Godzilla: Resurgence—, lo verdaderamente importante son las escenas de acción y destrucción. En ese sentido, Godzilla vs Kong no podría ser mejor. Los combates entre los titanes son excelentes. La dirección de Adam Wingard sabe aprovechar la cámara y los efectos para que el tamaño e impacto del movimiento de los personajes ‘se sienta’. Nos muestra la acción con una claridad que envidiarán los fanáticos de las películas de Transformers dirigidas por Michael Bay.

Si están en un lugar en el que ya es seguro volver a los teatros sin correr riesgo de contagiarse de COVID-19, les recomendamos mucho que intenten ver esto en cine. Sabemos que podrán verla en HBO Max cuando llegue a Colombia, pero verla en un monitor, televisor o teléfono no va a ser lo mismo. La lagartija nuclear y el macaco gigante solo caben en la pantalla grande.