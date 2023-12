Referencia en tráiler conecta a OD de Kojima con Silent Hill

Desde el lanzamiento de la demostración de PT, en Gamescom 2014,una parte de los fanáticos de Kojima buscan referencias del Playable Teaser del cancelado Silent Hills. Esto gracias a que en esa epoca Hideo Kojima implementaba elaboradas tretas en la presentación de The Phantom Pain y porteriormente con PT. Gracias a estas continuas maniobras publicitarias del director japonés, sus fanáticos no pararon de tener fe y continuaron buscando referencias a PT incuso 9 años después. En esta casí decada desde el anuncio original de PT, hemos visto teorias con fotos, canales de YouTube con solo videos con estatica y recientemente con el anunciado «videojugo» para PlayStation 5 llamado Abandoned.

Sin embargo, Hideo Kojima alborotó el avispero —como decimos en Colombia— con su entrada en The Game Awards 2023, en la cual presento OD. Este es el nombre del proyecto que Kojima Productions esta desarrollando junto a Xbox Game Studios. Ahora, la presencia de la puerta por la que entró Hideo Kojima a la gala presentada Geoff Keighley ha tomado un nuevo sentido. Ya que, algunos fanaticos que nunca han dejado de teorizar han encontrado en el tráiler de OD una referencia a Silent Hill.

¿Es posible que OD de Kojima Productions sea realmente un nuevo Silent Hill exclusivo para Xbox Series?

Aún existe un proyecto de Silent Hill que Konami no anunciado. Adicionalmente, hay filtraciones sobre un posible juego para PlayStation 5 llamado Silent Hill: The Short Message. No obstante, hay que resaltar que OD ha sido anunciado como un juego exclusivo para Xbox Series. Pero, a pesar de esto, la conexión o referencia a Silent Hill en el tráiler de OD es lo suficientemente fuerte para hacernos pensar sí este es algún sucesor del ahora mitíco Playable Teaser (PT) de Silent Hills. Esta referencia son cinco letras que aparecen en el momento que el actor alemán Udo Kier aparece en el segundo 40 del tráiler de OD.

Nosotros le pasamos el detector de mentiras y hemos comprobado que las letras sí están presentes en el tráiler de OD y efectivamente se pueden ver descargandolo o reproduciendolo en YouTube con a la minima velocidad (0.25).

¿Qué significan las letras que aparecen en el tráiler del juego OD de Kojima Productions?

Imagen de Atami, ciudad que inspiró Silent Hill, vía Moya Horror.

En Reddit han revelado que la palabra que se forma con las cinco letras del tráiler de OD es Atami. Pero por qué, la palabra Atami escondida en el tráiler del juego OD de Kojima Productions se relaciona con Silent Hill. La respuesta a esta pregunta nos traslada directamente a la ciudad que inspiró el nombre del primer juego de la franquicia Silent Hill. Ya que, Atami es el nombre de una ciudad costera japonesa situada en la prefectura de Shizuoka —ubicada al suroeste de Tokio—.

Lo interesante es que el nombre de la prefectura de la ciudad Shizuoka es que al separar los ‘kanji «静岡» que componen su nombre se puede interpretar la palabra Silent Hill. 静 significa «tranquilo» o «silencioso» y 岡 «colina», lo cual hace que el nombre de la prefectura de Shizuoka se interprete como Silent Hill. Así ha quedado consigando en foros de Reddit desde hace 10 años. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que Atami sea la fuente para el nombre de la franquicia de Konami. Pero la presencia del nombre de la ciudad de Atami en el tráiler de OD no deja de ser conveniente. Más sí a esto le agregamos, la presencia de la puerta por la que entró Hideo Kojima para presentar al videojuego OD, que innegablemente recuerda al cancelado Silent Hills (PT).

¿Silent Hill, Kojima y Xbox han estado relacionados antes?

Foto más reciente del equipo de Xbox Game Studios visitando las oficinas de Kojima Productions.

La respuesta rápida es «oficialmente, no». Sin embargo, desde hace nuevo años han habido rumores que afirmaban que habia intereses de Microsoft por comprar los derechos de Silent Hills (PT). No obstante, estos rumores —en su tiempo— fueron desmentidos por Phill Spencer. Finalmente, hace dos años con el anuncio de que el siguiente juego de Kojima Productions con nombre clave Overdose era de terror y estaba en desarrollo los fanáticos de PT volvieron salir de sus cuevas.

Ustedes creen que OD, el juego exclusivo para Xbox Series de Kojima Productions, sea un «regreso» de Silent Hills (PT). Esperamos sus respuestas en los comentarios.

