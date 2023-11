Death Stranding 2: artista filtró cuándo sale el juego

Estamos a menos de ocho días de la gala de los The Game Awards 2023. Así que es muy normal que, a medida que nos vamos acercando a la fecha donde conoceremos los ganadores, algunos de los anuncios que estén planeados se empiecen a filtrar. Entre estos anuncios que esperan los jugadores se encuentra alguna información nueva sobre Death Stranding 2.

Death Stranding 2, el próximo juego de Kojima Productions fue presentado en The Game Awards 2022.

¿Cuándo sale Death Stranding 2?

Desde que Kojima Productions reveló el primer tráiler de Death Stranding 2, los fanáticos del director japonés sehan preguntado cuándo saldrá el juego. Sin embargo, a casí un año del debut del tráiler, no ha vuelto a haber una actualización sobre este proyecto. La densa niebla de misterio sobre el próximo juego de Kojima se ha empezado a despejar. Esto debido a un hallazgo de uno de los miembros del foro Resetera, el cual ha encontrado un perfil —en la página ArtStation— de un artista que trabaja en Death Stranding 2.

Según el usuario de Resetera comprobó que el artista trabajará en los juegos que lista pero mantendrá su identidad oculta para evitarle problemas.

Según el artista, Death Stranding 2 saldrá en algún momento del 2025. Esta fecha puede que no sea la correcta. Ya que, el trabajador en cuestión hace parte de una compañia de tercerización de servicios que si bien trabaja para kojima Productions, no necesariamente puede tener en su poder información de una posible fecha de lanzamiento de Death Stranding 2. Lo cierto es que es muy probable que en The Game Awards tengamos información sobre Death Stranding 2. Sin embargo, de ser cierta esta filtración es probable que en un probable anuncio del juego en TGA no se tenga ni un solo indicio del año o la fecha. Ya que, todos sabemos muy bien como comunica este tipo de cosas Hideo Kojima.

Esperemos que Kojima presente un nuevo tráiler de Death Stranding 2 en The Game Awards 2023.

Vía: Resetera