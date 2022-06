Lightyear – Reseña

¿Recuerdan la película animada para televisión Buzz Lightyear: Comando estelar y la serie que le siguió? Cuando nos preguntamos qué había visto el niño de Toy Story para aficionarse tanto a este astronauta siempre imaginamos algo como esa serie: sencilla, graciosa y con mucho carisma. ¿Quién hubiera dicho que la película que vio Andy era en realidad una aventura con conceptos “duros” de ciencia ficción y fuertes temas existencialistas?

A pesar del texto con el que comienza el filme y que asegura que esta es la película que Andy vio en 1995, es claro que el vínculo con la revolucionaria primera película de Pixar era lo menos importante para sus creadores. Aunque los ejecutivos seguramente quieren explorar la idea de un “universo cinematográfico de Toy Story”, esta película solo toma la apariencia y algunos aspectos de la personalidad del Buzz Lightyear de juguete como base para una historia completamente original.

La historia de la película comienza cuando Buzz Lightyear y su comandante y mejor amiga Alisha Hawthorne desvían su enorme nave con cientos de tripulantes hacia el planeta Tikana Prime para explorarlo. Tras un encuentro con la agresiva fauna y flora local, deciden que no es habitable y tratan de huir.

Durante el escape y por la terca insistencia de Buzz en no recibir ayuda, la nave resulta dañada y se quedan varados en ese planeta. Durante el siguiente año, los numerosos tripulantes crean una base enfocada en reparar la nave y crear un nuevo cristal de hipervelocidad que les permita salir de nuevo a explorar el espacio.

Debemos aceptar que teníamos nuestras dudas hacia Lightyear. Su relación con Toy Story nos hizo creer que se trataba de un simple intento de aprovechar la popularidad de la franquicia de los juguetes para asegurar la venta de entradas al cine. Afortunadamente, estábamos equivocados. Pixar nos cuenta una historia muy emotiva.

En su primera media hora es capaz de tocar las fibras sensibles y atraer unas cuantas lágrimas. Está llena de sorpresas interesantes, secuencias de acción emocionantes y no faltan las risas. Es una buena película, pero no se acerca a la genialidad de obras recientes del estudio como Soul y Turning Red, que recibieron notas perfectas por parte nuestra.

Uno de sus principales problemas es el ritmo que maneja en su primer acto. Sentimos que se toma demasiado tiempo en mostrar el tipo de película que es en realidad. Esta primera parte termina con mucha fuerza, pero resulta un poco aburrida. Afortunadamente, mejora bastante al acercarse a su punto medio. Una vez los personajes secundarios se unen a Buzz, aparece el villano y presentan un objetivo más claro para la aventura, el desarrollo se vuelve más llevadero.

Otro problema es que la mayoría de personajes no son nada memorables. El trío de cadetes que se unen al protagonista tienen personalidades marcadas, pero no son nada especiales. Esto se extiende al mismo Buzz Lightyear. Debido a la personalidad egoísta e individualista que tiene durante casi todo el metraje, no resulta carismático. Este, por supuesto, es el punto de la película y la base de su temática, pero de eso hablaremos más adelante. El equilibrio se encuentra en Sox, el adorable gato robot.

Disney y Pixar han perfeccionado la “adorable mascota” en sus películas y Sox es un buen ejemplo de ello. Es supremamente útil y la razón de ser de algunos de los momentos más divertidos del filme. No hay nada nuevo en lo que hace, pero es muy efectivo y la audiencia disfruta mucho todas sus ocurrencias. Los peluches y juguetes basados en él van a ser un éxito.

Lightyear no es una película muy colorida. Tikana Prime es un planeta dominado por los marrones, naranjas y verdes de poca intensidad. Esto no es un defecto porque transmite perfectamente el tono del filme. Encaja con la estética de ciencia ficción “dura”, ayuda a hacer que este lugar luzca desagradable a ojos de Buzz y entendemos aún mejor su obsesión con sacar a la humanidad de allí.

Esta es una película que no destaca especialmente por sus personajes, estilo visual ni ritmo. ¿Qué es lo que la hace buena? Sobre todo, la forma en que maneja sus temas. Ya dijimos que Buzz es un personaje egocéntrico e individualista. Una de esas personas tan tristemente comunes que creen que nada se hará bien si no lo hacen ellas mismas.

Como seguramente adivinarán, la historia se enfoca en hacer que aprenda a confiar en los demás y que pedir ayuda no es algo malo. Pero esto es demasiado común, sobre todo en películas infantiles. Lightyear va más allá poniendo su énfasis en un elemento bastante específico: los errores.

No es que los errores que Buzz comete —y que son bastante numerosos— le ayuden a descubrir que sí necesita ayuda, sino que los demás también pueden cometer errores y eso está bien. Casi cada parte de su plan es arruinada por su culpa o la de sus compañeros. Lo que el protagonista debe aprender es que, a pesar de esto, la vida sigue adelante. Siempre se puede encontrar otra forma de hacer las cosas. La obsesión con “lo que pudo haber sido” solo hace que nos perdamos de la vida que sí tenemos.

La forma en que la película de Buzz Lightyear construye su trama en torno a este mensaje es excelente y aprovecha a la perfección esos temas de “ciencia ficción dura” que mencionamos. Hemos evitado decir directamente a qué nos referimos pese a que se puede adivinar viendo algunos tráileres. Es porque no queremos arruinar las sorpresas a quienes lleguen al cine sin saber de qué trata realmente este filme.

«La obsesión con ‘lo que pudo haber sido’ solo hace que nos perdamos de la vida que sí tenemos.»

Por último queremos decir que no se deben preocupar si no encuentran una versión subtitulada de la película en cines. Es una lástima no poder escuchar a Chris Evans, pero el trabajo de doblaje al español latino de esta película, encabezado por Erick Selim como Buzz Lightyear, es excelente.

Lightyear definitivamente no va a llegar a lo alto de las listas de mejores películas de Pixar, pero es una agradable experiencia cinematográfica para grandes y chicos, con un maravilloso mensaje y una mascota absolutamente adorable que podría aumentar las ventas del MarsCat.