Soul – Reseña

No existe tal cosa como una mala película de Pixar, pero muchas de las películas que lanzaron durante la pasada década nos tenían preocupados. Sí, disfrutamos de obras maravillosas como Coco, pero otras —como Un Gran Dinosaurio, Los Increíbles 2, Unidos y Monsters University— no estaban a la altura de lo que nos había acostumbrado este maravilloso estudio de animación. Por eso, el anuncio de Soul —su segunda película de 2020— nos hizo dudar. ¿Está Pixar más afanado por la cantidad que por la calidad?

Afortunadamente, Soul es una de las mejores películas del estudio. Es justo lo que necesitábamos para dar cierre a un año tan difícil como este.

Los tráileres hacen un muy buen trabajo explicando su planteamiento. Joe Gardner es un pianista de jazz que toda su vida ha estado esperando el momento de convertirse en un “músico de verdad” tocando en una banda. El día que finalmente ve la oportunidad de hacer su sueño realidad, sufre un desafortunado accidente y queda al borde de la muerte. Negándose a aceptar su destino, el alma de Joe conoce a 22, un alma que nunca ha viajado a la Tierra. Juntos van a buscar la forma de regresar a Joe a su cuerpo antes que pierda la oportunidad de cumplir con su destino.

Lo que los tráileres no revelan es que este es solo el primer acto del filme. Las aventuras de Joe y 22 van mucho más allá de lo esperado. Es de agradecer que no hayan mostrado más de lo que necesitábamos saber, lo cual es un pecado que comete gran parte de la publicidad cinematográfica moderna. Con esto no queremos decir que Soul tenga grandes sorpresas o giros en la trama. No los tiene. Pero sí está llena de hermosos detalles y momentos que se aprecian mejor en el contexto de la película completa.

Pero antes de hablar de los elementos más profundos de esta película hay que mencionar lo brillante que es a nivel técnico. Por primera vez, Pixar abandona el reconocido estilo visual con el que representa a los humanos para apropiarse de una visión que recuerda a la de los caricaturistas callejeros. Gracias a esto, Joe y compañía tienen un aspecto muy característico que acentúa sus personalidades. Por su parte, las almas lucen suaves y etéreas, ofreciendo un importante contraste con el peso de los temas que las afectan.

Los escenarios también son muy bellos. La Nueva York de Joe es una de las más impresionantes representaciones de una metrópolis que hemos visto en una película animada por computador. A pesar de las calles saturadas de gente y el sucio tren subterráneo, el filme siempre llama la atención hacia detalles de belleza fugaz, como la luz del sol a través de los árboles. De hecho, los efectos de iluminación son algunos de los más impactantes que hemos visto.

“El Gran Antes”, donde las almas adquieren su personalidad y se preparan para ir por primera vez a la Tierra, es un bonito escenario lleno de colores pastel que no se distancia mucho de otras visiones del mundo espiritual. Pero su esencia sí resulta muy diferente a otros ejemplos que hemos visto. Soul no está preocupada por lo que pasa después de la vida, sino por lo que ocurre antes. Además, toca el tema de una forma completamente secular. Forma junto a Coco una perfecta duología sobre lo que hay más allá de la existencia.

Mediante las aventuras de Joe y 22, Pixar quiere explorar el misterio más grande del universo: “¿cuál es la razón de la vida?” El co-director y co-guionista Pete Docter, que ya ha tocado temas complejos como la mortalidad y las emociones en filmes como Up e Intensa-Mente, es suficientemente sabio como para no pretender responder este interrogante filosófico. Nos presenta la idea del “propósito” que tenemos en nuestra vida y la forma en que cada uno busca sentido en la existencia, mediante aficiones y obsesiones. Luego parte desde ese punto con nuevas preguntas sobre lo que nos hacer ser humanos.

Para Joe, la música es su razón de ser y se siente traicionado de ver su vida acabar justo cuando “iba a comenzar a vivirla”. Sin embargo, la distracción que lo lleva a estar al borde de la muerte es un claro indicador de que él no está viendo más allá de su obsesión. Por su parte, 22 es un personaje que está convencido de que no hay razón alguna para vivir. Nunca encontró esa ‘chispa’ que le haría estar listo para ir a la Tierra. ¿Pero cuál es la verdadera naturaleza de esa metafórica “chispa de la vida”?

Hay personas para las que Soul va a ser toda una revelación. Hemos hablado con gente que, tras ver ese filme, se han visto obligados a darse una mirada introspectiva y descubierto cosas buenas y malas sobre sí mismos. Algunas películas de Pixar han sido acusadas de ser “manipuladoras emocionalmente”, pero la forma en que este filme aborda sus temas más fuertes parece completamente sincera.

Eso sí, no esperen que esta película tenga el mismo efecto en todo el mundo. Es seguro que, para gran parte de la audiencia, no va a ser más que una bonita y entretenida película animada. Eso está bien. También nos preguntamos cómo interpretará un niño los mensajes tan profundos que tiene o si se limitará a apreciar sus divertidos personajes y los elementos más superficiales de la historia, los cuales siguen siendo de muy alta calidad aunque no se profundice en sus temas.

La aproximación de este filme al jazz también es admirable. El amor de Joe por este tipo de música está fundamentado en sus raíces negras y queda bien representado en las composiciones del músico afroamericano Jon Batiste. Atrás quedaron los días de Whiplash y La La Land que nos mostraban estas melodías solo a través de ojos caucásicos.

Soul es una obra de arte. Esta película nos demuestra el enorme talento que aún existe en Pixar mediante una historia de enorme belleza sobre el amor a la vida. Corran a Disney+ a verla. Incluso si no los hace llorar ni encuentran en ella un mensaje que les haga reflexionar sobre sí mismos, van a sonreír con un buen filme durante más de una hora y media. Qué bonita forma de terminar el año.