Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio – Reseña

Desde hace un tiempo conocemos que Toei Animation tiene en mente tres proyectos para la franquicia Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco). Dos de estos tres proyectos ya los conocemos. El primero de estos proyectos de Saint Seiya es la serie ‘anime’ CGI, que debutó en Netflix y luego pasó a Crunchyroll. Mientras que el segundo proyecto es la película ‘live action’ llamada Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio. Estas dos producciones tienen en común su enfoque, ya que Toei Animation espera captar la atención del público más joven. Es por esta razón que tanto la serie de ‘anime’ en CGI —en menor medida en su primera temporada— como la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) se toman algunas libertades adaptando la historia original de Kurumada.

Así que, teniendo en cuenta lo anterior, en nuestra reseña o critica conoceremos sí vale la pena darle una oportunidad Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio.

La historia del Caballero del Zodiaco

La historia de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio es una reimaginación de la vista en el ‘manga’ de Masami Kurumada que debutó en las páginas de la Weekly Shonen Jump el 3 de diciembre del 1985. En su debut en la pantalla grande, la película de Los Caballeros del Zodiaco la historia se centra en Seiya (Mackenyu). Él es un joven criado en la calle, el cual busca a su hermana Patricia y para vivir participa en peleas clandestinas. En una de estas peleas, Seiya despierta un poder que estaba dormido y alerta a Guraad (Famke Janssen), quien envía a su ejército a capturar a Seiya. Ella es la villana de la película, la cual busca a todos los humanos que posean «cosmo» y a Sienna Kiddo (Madison Iseman) para evitar que Athena destruya al mundo.

Nero (Diego Tinoco) es el caballero del Fenix y se nos presenta como uno de los subordinados de Guraad.

Seiya logra escapar de los hombres de Guraad con ayuda de Alman Kiddo (Sean Bean) y Mylock (Mark Dacascos). Ya cuando están libres de peligro Alman le cuenta a Seiya la verdad de Sienna y le dice que él está destinado a protegerla. Para los fanáticos de hueso duro de la obra de Kurumada, la forma en la que se ha reimaginado la historia en Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio —que se acerca más a la vista en la primera temporada del ‘anime’ CGI— es uno de los grandes errores de la película.

Lo bueno y lo malo de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio

Mylock, o Tatsumi en la versión original, es la prueba de que algunos cambios no son malos.

Como dijimos al inicio de nuestra reseña o critica de la película de Los Caballeros del Zodiaco esta adaptación está hecha para aquellos que no conocen el ‘anime’ o ‘manga’. Con lo anterior, no queremos justificar los errores de la película, pero sin lugar a duda nos parece equivocado compararla con el material original. Ya que el problema principal de Lo bueno y lo malo de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio no es la nueva historia, sino el guión y el ritmo de la misma. Adicionalmente, algunos personajes como Cassios (Nick Stahl) no tienen motivaciones claras para entrar en el conflicto. Esto también se extiende a la Villana de la película, la cual pasa a un segundo plano por las acciones del Nero, el caballero del Fenix, interpretado por el actor estadounidense con ascendencia ecuatoriana Diego Tinoco.

Capricornio y Sagitario aparecen al inicio de la película, pero en la historia no se nombra al santuario ni las doce casas.

Pero no todo es malo, las coreografías de las peleas de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio —a cargo de Andy Cheng— sin llegar a ser espectaculares destacan por tener guiños a los clásicos efectos del ‘anime’ que muestran a los golpes secos con pausas en pantalla o giros de camara para dar la sensación de poder al espectador. Gracias a esto la película de Los Caballeros del Zodiaco no recae en el error de la serie CGI. Sin embargo, esto no significa que no veamos ataques de energía en la película. Estos ataques son ejecutados con poses —similares a las del ‘anime’— y en la espalda de los caballeros de Pegaso y Fenix se aprecia la constelación de cada uno. Como este hay varios guiños a la obra original en Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio.

La armadura de Seiya en la película tiene una evolución.

Otro de los aciertos de película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio es la interacción entre Seiya con Sienna y Marin. Cabe resaltar que, de manera sutil en la película —al igual que en la obra original, los hechos tratan de hacer ver de alguna manera a Marin como la hermana del protagonista. Sin embargo, la maestra de Seiya hubiera merecido más tiempo en pantalla o un mejor trasfondo para su aparición.

¿Vale la pena Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio?

La película cuenta con la participación de algunos de los actores de voz del ‘anime’ original.

Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio es una arriesgada introducción de la historia de Masami Kurumada a un nuevo público, la cual por su corta duración (137 minutos) ha optado por enfocarse en su protagonista y en el inicio de su camino por ser uno de los protectores de Athena. Con un ritmo y guión inconsistente, la película termina cargando todo en la actuación de Mackenyu —quien realmente se siente como Seiya— y en la fuerza del personaje Nero o Ikki de Fenix, el cual en cualquier adaptación de Saint Seiya se roba la atención.

La música de la película —sin llegar a los niveles de Seiji Yokoyama, compositor del ‘anime’ original— cumple y el uso de Pegasus Fantasy en momentos clave, junto a otras referencias a la obra original, muestra el respeto —que a pesar de los cambios— la producción de la película tiene con ‘manga’ de Masami Kurumada. En resumen, Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya – El Inicio es un buen punto de partida para aquellos que desconocen la historia de los Caballeros del Zodiaco, pero si son fanáticos de la obra de Kurumada les recomendamos ver este ‘live action’ con una mente abierta o esperar a que la película llegue a alguna de las plataformas de ‘streaming’.