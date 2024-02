Madame Web – Reseña

Un filme de Venom sin Spider-Man era raro, pero comprensible. ¿Una película con Morbius sin el lanzarredes? Eso fue ridículo y debió ser la alarma para detener este experimento de universos cinematográficos innecesarios. Ahora se acerca una cinta sobre Kraven el cazador y en las carteleras tenemos una película protagonizada por Dakota Johnson como Madame Web. ¿Cómo permitimos que esto pasara?

No me malentiendan. Creo sinceramente que en manos de artistas talentosos, se puede sacar una buena película sobre prácticamente cualquier cosa. Ahí están las películas de LEGO y Barbie para confirmarlo. Tal vez hay una línea temporal en la vimos una buena película sobre la adivina ciega que ayuda a Spider-Man, pero desde hace tiempo sabíamos que no iba a ser así en esta realidad.

Tras una experiencia cercana a la muerte, la paramédica Cassandra Webb comienza a recibir visiones del futuro. Éstas le muestran a un asesino arácnido asesinar a tres adolescentes y ella es la única que puede impedirlo. Mientras ayuda a las jóvenes a escapar, descubre secretos sobre su pasado y su futuro.

¿La película de Madame Web es tan mala como Morbius?

Vamos a dejar claro esto de una vez. Madame Web no es una buena película. Es una historia tonta y aburrida, pero no es tan estúpida como Venom, no es intelectualmente ofensiva como Batman v Superman y en general no es tan horrible como Morbius. Esto no significa que la recomiende. Solo lo haría si su objetivo es ir al cine a hacer una siesta. Esta es una película muy mala, pero no es la peor película sobre superhéroes que he visto.

De hecho, a duras penas puede calificar como una película de este género. Es más bien un “thriller” de suspenso con elementos sobrenaturales. El grueso de la película consiste en Cassandra ayudando a las tres chicas a ocultarse de un asesino que viste como una versión malvada y barata de Spider-Man. Hay un par de persecuciones que no tienen mucha acción y que cuentan con una pésima edición. Tampoco hay secuencias de combate. Si guardaban algo de esperanza por las escenas de los tráileres que muestras a Araña y a dos versiones de Spider-Woman con sus trajes de superheroínas, olvídense de eso. Los pocos segundos que las vieron en los avances son casi lo mismo que vemos de ellas en el filme.

La directora S. J. Clarkson viene del mundo de la televisión e hizo un gran trabajo en series como Dexter, Jessica Jones y Succession, pero es tristemente claro que todavía no tiene un buen ojo para la gran pantalla. Eso hace que la película luzca excesivamente simple y plana.

Los momentos “dramáticos” tienen origen en los poderes de la protagonista. Vemos en varias ocasiones que ocurre algo horrible o las chicas son asesinadas. Luego se revela que todo era una visión y Cassandra tiene la posibilidad de alterar el futuro. No son secuencias especialmente memorables, pero lo verdaderamente malo es que el filme rompe sus propias reglas en estas escenas.

La forma en que funcionan las visiones de Madame Web en esta película es inconsistente consigo misma. Es difícil de explicar, pero los cortes de edición hacen un desastre en el que no se comprende cuándo empiezan y cuando paran. Partes de ellas se repiten en desorden. Por si fuera poco, lo que pasa en las visiones y en la “realidad” no concuerda en términos de tiempo y espacio. Por ejemplo, hay una escena en un restaurante en que la visión muestra a Cassie allí mientras suena una canción —Toxic de Britney Spears—, pero cuando todo se repite nos damos cuenta de que no había forma humana de que ella hubiera llegado allí a tiempo.

Como este hay un montón de detalles que no encajan dentro de lo que la misma película muestra y explica, creando un montón de huecos en la trama.

Por si fuera poco, los personajes son supremamente molestos. Cassie es una persona muy desagradable y las chicas de las que se encarga son estereotipos andantes. Pero lo peor es el villano Ezequiel Sims. Es un personaje unidimensional y sin gracia que apenas tiene trasfondo.

El sentido del humor que maneja este filme es terrible. Las bromas dan más vergüenza que risa. Tampoco tiene un buen ritmo y eso la vuelve aburrida. Los actores no le ponen mucho empeño y Dakota Johnson en especial parece actuar “en piloto automático”.

Así va el universo cinematográfico de Spider-Man sin Spider-Man

No hay menciones a Venom ni a Morbius en Madame Web, pero no crean que nos libramos de referencias forzadas a los cómics. Sin ir más lejos, presenciamos el nacimiento de Peter Parker y el tío Ben es un personaje secundario. ¿Qué planea Sony Pictures con esto? ¿Es una promesa de que eventualmente mostrarán a Spider-Man en estas películas? Tomando en cuenta el mal recibimiento de la crítica hacia estas películas y la mala taquilla que han tenido —aparte de la primera de Venom, que tuvo un éxito inesperado— no creemos que este “universo cinematográfico de Spider-Man sin Spider-Man” siga con nosotros durante mucho tiempo más.

Si de todos modos van al cine a verla, no se vayan a quedar después de los créditos esperando una gran revelación. Madame Web no tiene escena poscréditos ni a mitad de ellos. De hecho, no lo necesita porque toda la película se siente como una de esas escenas, solo que es innecesariamente larga. No es más que una “promesa” de cosas interesantes que van a pasar más adelante. Termina con una “visión del futuro” mucho más interesante y divertida que todo lo que pasó en los 100 minutos anteriores. Madame Web no debió ser una película completa, debió ser un flashback de 10 minutos en una película diferente en la que las tres chicas ya son superheroínas y se toman un momento para contar su historia de origen.

Resumiendo para todos aquellos a los que les dio pereza leer la reseña completa: Madame Web es una mala película, pero no es tan terrible como Morbius o Batman v Superman. Toma una premisa sinceramente interesante —una mujer que debe usar sus inestables visiones del futuro para enfrentar a un supervillano infinitamente más fuerte y rápido que ella— y la convierte en una experiencia aburrida. Sony Pictures debe terminar ya con este experimento de universo cinematográfico. Si decide continuar, que al menos lo haga con personajes raros que al menos se presten para historias divertidas.