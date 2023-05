¿Recuerdan la película de 2021 basada en esta popular y violenta saga de juegos de pelea? Al final de esta, el protagonista Cole Young parte en busca de nuevos guerreros que los ayuden en la batalla contra las fuerzas del Outworld y de inmediato se sugiere que uno de ellos será cierta famosa estrella de cine. Desde ese momento, los fanáticos han estado debatiendo quién será Johnny Cage en la próxima película y todo parece indicar que Karl Urban se quedaría con ese rol en Mortal Kombat 2.

De acuerdo a la publicación The Wrap, el actor que interpreta a Billy Butcher en la excelente serie The Boys estaría en la última fase de negociaciones con el estudio New Line Cinema para unirse a la producción. Urban también es muy recordado por sus papeles en Xena: Princesa guerrera, El Señor de los Anillos, Star Trek, Dredd y Thor: Ragnarok.

En los juegos, Johnny Cage es un artista marcial y actor de Hollywood caído en desgracia que, buscando recuperar su fama, se une al torneo de Mortal Kombat, convirtiéndose casi accidentalmente en uno de los héroes del Reino de la Tierra. Eventualmente se casa con Sonya Blade y tienen a su hija Cassie, que se convierte a su vez en la heroína de los siguientes juegos de la saga.

Todavía no está totalmente confirmado quién será Johnny Cage en Mortal Kombat 2, pero Karl Urban parece la mejor opción y es casi seguro que finalmente sí lo interprete en la película. Si las negociaciones fracasan, nos gustaría proponer a Scott Adkins para el rol.

Fuente: The Wrap