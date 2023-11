The Legend of Zelda: en desarrollo una película en acción real o live-action

En un comunicado oficial, Nintendo anunció el desarrollo de una película en acción real o live-action basada en el universo de The Legend of Zelda. Esta confirmada película no tiene relación alguna con el reporte de una película animada por parte de Universal. Aquello fue igualmente negado por el director ejecutivo de Illumination Studios, Chris Meledandri.

Como la película animada de Super Mario Bros., el filme en acción real o live-action de The Legend of Zelda será producido por Shigeru Miyamoto, director representativo de Nintendo. Junto a Miyamoto se encuentra Avi Arad de Arad Productions, conocido productor de Hollywood principalmente por películas de superhéroes, como las diferentes versiones de Spider-Man. Entre ellas las películas animadas de Spider-Verse.

Nintendo y Arad Productions Inc. se encargan de las labores de producción. Nintendo y Sony Pictures cofinanciarán el filme, aunque más del 50% lo aporta Nintendo. La distribución a nivel global estará a cargo de Sony Pictures. La película de The Legend of Zelda será dirigida por Wes Ball, quien a su vez dirigió la trilogía de Maze Runner y la próxima a estrenarse en 2024, Kingdom of the Planet of the Apes.

Como es una etapa tan temprana, por el momento desconocemos si ya tienen actores elegidos o si todavía se encuentran en audiciones, que es lo más probable. Del mismo modo, no se sabe si abordarán alguna historia específica de los juegos o si contarán una completamente nueva. Es posible que opten por una historia original para incluir todo tipo de referencias a los juegos.

¿Cuándo sale la película de The Legend of Zelda?

Por el momento no hay una fecha tentativa de estreno para la primera película de The Legend of Zelda, que será en acción real o live-action en lugar de animada. Esperamos en 2024 saber cuándo sale la película de The Legend of Zelda.

Fuente: Nintendo