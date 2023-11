Nintendo Switch supera los 130 millones de unidades vendidas, continúa fuerte en su séptimo año

Un nuevo reporte financiero de Nintendo correspondiente a los primeros seis meses del año fiscal en curso, confirman que la consola híbrida Switch ha alcanzado 132.46 millones de unidades vendidas. Hasta el 30 de junio del 2023, Nintendo Switch había vendido un total de 129.53 millones de consolas. El avance es poco pero consistente, aunque continúa atrás de PlayStation 2 con más de 155 millones de unidades y la familia Nintendo DS con 154.02 millones de unidades vendidas.

2023 ha sido un año particularmente fructífero para Nintendo. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom desde su lanzamiento en mayo ha conseguido vender 19.50 millones de unidades. En adición, el estreno de Super Mario Bros: La película significó un impulso para los juegos de Mario, tales como Mario Kart 8 Deluxe con ventas de 3.22 millones de unidades (para un total de 57.01 millones). Pikmin 4 consiguió vender 2.61 millones de unidades.

Sumado a otros factores, las ventas de ‘hardware’ se incrementaron en 6.84 millones de unidades frente al año anterior. Mientras que el ‘software’ subió un 97.08 millones de unidades. las ventas digitales crecieron un 15.8% respecto al año pasado. En cuanto al mercado para móviles y negocios relacionados con las propiedades intelectuales de Nintendo, las ganancias sobresalen con un 133.3%. Esto de nuevo manifiesta relación con la película de Super Mario Bros.

Los últimos lanzamientos fuertes del año incluyen a Super Mario Bros. Wonder (20 de octubre), Wario Ware: Move it! (3 de noviembre) y el ‘remake’ de Super Mario RPG (17 de noviembre). La segunda parte del DLC, Pokémon Scarlet / Violet: The Indigo Disk, sale el 14 de diciembre. Estos empujarán la temporada navideña de Nintendo Switch y veremos hasta dónde impulsarán las unidades de consolas vendidas.

Nintendo busca poner ahora no solo un Switch en cada hogar, sino hasta uno por cada miembro de la familia. Por el momento, solo han negado todos los reportes no oficiales sobre el futuro «Switch 2», reforzando su posición del pasado mayo.

Fuente: reporte financiero de Nintendo