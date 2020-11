The Mandalorian (capítulo 12) – Los midiclorianos contraatacan

El cuarto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian es algo extraño. Por un lado, cumple con todas las características de lo que llamamos un capítulo “de relleno”. Sin embargo, en este se da una revelación de gran importancia que definitivamente tendrá considerables repercusiones en la mitología de Star Wars. Sin más preámbulos, hablemos de El Asedio.

Es comprensible que algunos fanáticos se hayan sentido un poco decepcionados con este episodio. Después de todo, el capítulo anterior nos prometió a Ahsoka Tano y algunos creyeron que íbamos a verla aquí. Todavía no hay señales de la querida Togruta, pero al menos tuvimos de regreso a dos personajes importantes de la serie: Cara Dune (Gina Carano) y Greef Karga (Carl Weathers), a quienes no veíamos desde el final de la primera temporada.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, Capítulo 12 (temporada 2, episodio 4): El Asedio.

Este episodio de The Mandalorian es, en esencia, poco más que una misión de reunión. Aprovechando que el mandaloriano está de regreso en el planeta Nevarro, sus amigos lo reclutan para destruir una base imperial que se supone que está semiabandonada. Con esto pretendían librarse de la influencia del Imperio para siempre. De nuevo volvemos al tema de una guerra supuestamente terminada que se sigue extendiendo. No importa que la Nueva República se haya declarado victoriosa: los restos del Imperio siguen causando daño y recuperando poco a poco algo de poder. Sabemos que la Primera Orden va a surgir eventualmente —es la ‘nueva era’ a la que se refieren al final del episodio— y eso pone una sombra de tristeza sobre el universo que habitan estos personajes.

También podemos ver la tensión que existe entre Nevarro y, supuestamente, otros planetas del anillo exterior con la Nueva República. Se resisten a quedar bajo su control tal como lo hicieron con el Imperio. Esta es una buena muestra de las razones por las que el nuevo gobierno terminará fracasando en sus intenciones de unir a toda la galaxia, algo que se muestra en detalle en las novelas y cómics del Universo Expandido de Star Wars.

Volviendo a The Mandalorian y el ataque a la base imperial, esta nos proporciona unas entretenidas secuencias de acción. Sin embargo, no son nada que no hayamos visto varias veces en la franquicia. La inclusión de Mythrol, el personaje interpretado por el comediante Horatio Sanz, no agrega demasiado al desarrollo más allá de un divertido apunte sobre la falta de pasamanos en la arquitectura imperial. El transcurso del tiempo a lo largo del capítulo también es extraño y resulta difícil creer que hayan arreglado la Razorcrest tan rápido.

El director de este episodio fue el mismo Carl Weathers. Él ya ha dirigido episodios de series de televisión en el pasado, pero no es capaz de dotar a The Mandalorian del dinamismo y vistosidad que le han dado otros directores.

¡Pero hubieron cosas muy buenas de todos modos! Como siempre, lo mejor siguen siendo las interacciones entre el protagonista y el niño. La primera escena, en la que está tratando de darle instrucciones para arreglar la nave, es un poco predecible, pero muy divertida. También es enternecedor —aunque un poco asqueroso— ver cómo le limpia el vómito después de que ha comido demasiadas galletas, las cuales robó descaradamente a un compañero de clase. Ah, sí: Bebé Yoda fue a la escuela a seguir demostrando su glotonería. Resulta decepcionante que no hayan aprovechado eso para brindarnos más momentos cómicos.

Lo más importante de El Asedio es que finalmente nos enteramos de las razones por las que el Imperio buscaba con tanta ansiedad a Bebé Yoda. Su objetivo es usar su sangre, rica en midiclorianos, para tratar de crear sus propios soldados sensitivos a la Fuerza. Es comprensible que la mención de los midiclorianos cause algo de vergüenza, especialmente después de que la trilogía de secuelas decidiera ignorarlos por completo. Afortunadamente, este es un uso bastante interesante de esa idea.

¡Y eso no es lo más preocupante! Al final del episodio descubrimos que Moff Gideon ahora es capaz de rastrear a Din Djarin y al niño gracias a un dispositivo oculto en su nave. También vemos que está más que listo para el combate gracias a una gran cantidad de… ¿armaduras de combate? ¿Droides? No está claro qué es lo que vemos al final, pero resulta ominoso.

Cara Dune también tuvo un momento importante con un agente de la Nueva República, el mismo que vimos hace dos episodios. Se vio obligada a enfrentar la tragedia que le ocurrió a su planeta: Alderaan. A pesar de que Gina Carano ha “caído en desgracia” por compartir mensajes odiosos y teorías de conspiración de ultraderecha en sus redes sociales, su personaje es muy interesante y nos gustaría ver más de ella.

El Capítulo 13 de The Mandalorian, que veremos el 27 de noviembre, será dirigido por Dave Filoni: creador de Ahsoka Tano. Es bastante probable que ese sea el episodio en que por fin veamos a Rosario Dawson en el rol de ese amado personaje. No podemos esperar.

Recuerden que vamos a continuar analizando todos los episodios de esta serie, así que visítennos todos los viernes para leer sobre el capítulo más reciente. Aquí pueden encontrar nuestro análisis de los tres primeros de esta temporada.