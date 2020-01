The Matrix 4 se quedaría sin el Agente Smith

Es el villano principal de la trilogía The Matrix, pero todo parece indicar que el actor Hugo Weaving, quien le dio vida en las películas originales, no podría volver como el icónico Agente Smith. Aquel que tantos problemas le puso al elegido-no-elegido que era Neo y con quien sostuvo una batalla final como solo se había visto en Dragon Ball Z.

Weaving es reconocido en la cultura pop por interpretar a otros personajes famosos en El señor de los anillos y Capitán América: El primer vengador. Así que pese a los conflictos de contrato con Marvel Studios, que impidieron su participación como Red Skull en Avengers: Infinity War/Endgame, el público esperaba volverlo a ver como némesis de Keanu Reeves en su ‘regreso a la matriz.’ Su agenda, sin embargo, se lo impide.

«Es desafortunado pero en realidad recibí esta oferta [para la película The Visit] y entonces recibí la oferta para The Matrix [4], así que sabía que se grabaría pero no tenía fechas. Pensé que podía trabajar en ambas producciones y tomó ocho semanas poder cuadrar las fechas. Estaba en contacto con Lana Wachowski [directora], pero al final ella decidió que dichas fechas no funcionarían. Así que arreglamos el cronograma y de repente ella cambió de parecer. Seguirán adelante sin mi.»

Qué tan buena decisión por parte de la directora de The Matrix 4 fue dejar a Weaving por fuera, queda por verse. Por el momento no hay detalles adicionales sobre la producción, aparte que Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volverán como Neo y Trinity, con un Morfeo más joven (Yahya Abdul-Mateen II).

Jada Pinkett Smith (Niobe), Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y Jonathan Groff hacen parte del elenco. La película se estrenaría el 21 de mayo del 2021.

Fuente: TimeOut