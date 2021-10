Incluso después de 3 años y su éxito comercial, Venom continúa siendo una terrible película. Aunque nuestra reseña falla en reconocerla como una obra independiente de los cómics, no cambia el hecho de que la primera cinta del Universo Spider-Man de Sony es una mezcolanza de tonos que no funciona. Si bien es para mayores de 13 años, el ADN de la película para adultos que Sony en un principio quería hacer aún está ahí. Al mezclarse con una comedia forzada, dichos elementos oscuros terminan sintiéndose fuera de lugar. Peor aún, la película es poco memorable. Tiene lo necesario para ser un pie de nota en el cine de superhéroes.

Entendiblemente, nuestras expectativas de la secuela no eran muy altas. No ayudó que Andy Serkis —mejor conocido por sus dotes actorales— fuera designado como director de la cinta. Sin embargo, en contra de todo pronóstico, Venom: Carnage Liberado reconoce las debilidades de su predecesor y las convierte en fortalezas. Ahora, ¿esto quiere decir que es una buena película? No exactamente, pero es sin lugar a duda una experiencia mucho más divertida y consistente en materia de tono.

La historia de Venom: Carnage liberado se ambienta después de los eventos de la película original. El asesino serial Cletus Kasady ha solicitado la presencia de Eddie Brock para que “cuente su historia”. Sin embargo, con la ayuda de Venom, Eddie descubre una pista que conlleva a que la policía descubra evidencia de los múltiples asesinatos de Cletus y sea condenado a muerte. Esto permite que Eddie sea redimido como periodista. Sin embargo, Cletus muerde a Eddie en medio de su última entrevista y se hace con parte del simbionte. Esto marca el origen de Carnage.

Hablemos sobre uno de los principales cambios de la cinta con respecto a los cómics: Cletus Kasady. Interpretado por Woody Harrelson, este es fácilmente el villano más inhumano en la galería del lanzarredes en los cómics. Sin embargo, Venom: Carnage Liberado reinterpreta a Cletus para su beneficio. El asesino, aunque en su mayor parte despiadado, goza de un elemento que lo humaniza: su genuino amor por Shriek (Frances Barrison), interpretada por Naomie Harris. Esto es lo contrario a lo que sucede en Maximum Carnage, una de las principales inspiraciones de la secuela. En esta icónica saga, el abuso al que es sometido Shriek por parte de Cletus es un completo contraste a la relación entre Peter Parker y Mary Jane Watson. No obstante, este cambio hace de Cletus un villano más interesante sin volverlo redimible.

Esta humanización también sirve para hacer una comparación más directa entre el asesino serial y Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy. En los cómics, Carnage representa lo que sería Venom sin un compás moral. Aunque este simbolismo también está presente en Carnage Liberado, la cinta presenta a Cletus y Eddie como espíritus afines. A diferencia de la primera película, en la que la ausencia de Spider-Man brilla, sí se puede hacer una historia exclusivamente con Venom y Carnage.

Hablando de relaciones, toca dedicar un párrafo a la simbiosis entre Eddie Brock y Venom. Aunque la relación entre los dos se mantiene más o menos igual que en la primera cinta —por supuesto, con algunos altos y bajos—, el tono cómico de la cinta realmente refuerza su compañerismo. Por un lado, Eddie trata de mantener bajo control al simbionte para tratar de vivir una vida normal. Por el otro, este último denigra a su huésped en un esfuerzo de que abrace su misión como el «Protector Letal». Aunque es una dinámica llena de hostilidad, también deja ver el evidente aprecio que sienten mutuamente e incluso muestra algo que la película original no pudo: su dependencia mutua. Mientras que Eddie requiere las habilidades de Venom para poder ser un héroe, este anhela el reconocimiento y aprobación de Eddie.

Irónicamente, la montaña rusa que es relación entre Eddie y Venom es una de las razones por las cuales las escenas de acción son mínimas a lo largo de la secuela. Similar a la primera película, Carnage Liberado solo tiene un trío de peleas. Por fortuna, a diferencia de la anterior cinta, lo que hay en medio de estas frenéticas secuencias es entretenido y exuda mucha más personalidad que la película de 2018.

Lo anterior no quiere decir que Venom: Carnage Liberado esté libre de falencias. Similar a su predecesor, esta cinta está plagada de incoherencias y conveniencias. ¿Qué opinan de simbiontes generando tornados y «hackeando» el internet para obtener datos del FBI? ¿Y qué piensan de Cletus logrando una simbiosis perfecta con su simbionte, justo como en los cómics, solo para que la película posteriormente alegue todo lo contrario? Sí, el guion de Carnage Liberado no es su punto más fuerte.

Si bien esto es más una queja sin mucho peso que un crítica legítima, el retorno de Anne Weying y Dan Lewis —una vez más interpretados por Michelle Williams y Reid Scott, respectivamente— no agrega ni sustrae a la película. Aunque la presencia de estos personajes no obstaculiza el desarrollo de la historia y sus actuaciones son adecuadas, sus papeles podrían haber sido ejercidos por otro personaje. Mientras que Anne Weying es una damisela en peligro y una «repartidora de simbiontes» glorificada, Dan Lewis es simplemente un alivio cómico y no de los memorables.

A pesar de las pasadas críticas, Venom: Carnage Liberado es sin lugar a duda una secuela superior a la película original. Sí, mantiene varias falencias de su predecesor. Sin embargo, la dirección de Andy Serkis —que reconoció que las fortalezas de la dinámica entre Eddie y Venom brillarían más en una comedia— hizo maravillas. ¿Qué depara el futuro al Protector Letal? Aunque no se sabe con certeza cómo continuará su historia, seguiremos viéndolo en la gran pantalla en el futuro cercano y lejano.