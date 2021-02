WandaVision (Episodio 7) – Y el verdadero villano es…

OK. Lo aceptamos. Esta serie nos logró engañar. Pensábamos que Wanda era la verdadera y única villana de esta historia, pero el episodio 7 de WandaVision nos sorprendió de buena manera. Por lo pronto, lo más importante es que ya sabemos quién es el “verdadero malo” de la serie y vimos en acción los poderes de Mónica Rambeau. Pero antes de hablar de eso hay otras cosas interesantes que debemos mencionar.

Este análisis contiene ‘spoilers’ del Episodio 7 de WandaVision: ‘Abajo la cuarta pared’.

Una familia moderna

La evolución a través de la historia de las comedias familiares probablemente llegó a su final con este capítulo. En este caso, parte de la estructura está claramente inspirada en Modern Family. Esta serie, en la que actuó la colombiana Sofia Vergara, se emitió entre 2009 y 2020. Se destacaba por las escenas en que los personajes hablaban a la cámara como si estuvieran en una entrevista. WandaVision imita esto a la perfección.

Este es un buen momento para apreciar la forma en que esta serie “adapta” las sitcom que homenajea. No se trata solo del estilo de las canciones de introducción y de un par de guiños a lo largo del capítulo. Es algo que se nota en la musicalización, el estilo de edición y hasta el uso del color. De verdad hay que aplaudir a los diseñadores de producción, directores y editores por capturar perfectamente los estilos que han marcado las últimas seis décadas de historia de la televisión.

Esto no es solo un elemento estilístico, pues ha sido muy bien usado para manejar el tono de la serie. En el caso del episodio 7 de WandaVision, el ambiente general ‘a lo Modern Family‘ hace que todos los sucesos extraños que rodean a Wanda tengan una nota cómica, dejando la incomodidad y horror de la situación como algo que funciona a nivel inconsciente. En el pasado ya habíamos comparado esta serie con cortometrajes web como Too Many Cooks y Unedited Footage of a Bear, pero en esta se sintió con más fuerza. Especialmente en el ‘falso comercial’ de mitad de episodio.

¿Qué es el Nexus en WandaVision?

Lo repetimos cada semana, pero en esta ocasión es más claro que nunca. Los ‘falsos comerciales’ de cada episodio son referencias, a veces bastante macabras, al pasado y traumas de Wanda. Ahora nos dicen directamente que la protagonista está usando “algo” como antidepresivo, pero que tenga el nombre ‘Nexus’ es de suma importancia.

Aquellos que no lean los cómics seguramente pensaron en el evento ‘crossover’ de Fortnite y Marvel llamado Guerra en el Nexus, que llevó una gran cantidad de superhéroes a ese juego. La verdad es que no están muy alejados de la verdad. El ‘Nexus de Todas las Realidades’ es un lugar desde el que se puede acceder a cualquier dimensión en el multiverso. Dependiendo de la continuidad, suele estar protegido por Man-Thing.

Esto también puede ser una referencia de WandaVision a los ‘Seres del Nexus’, el nombre usado para describir a los personajes con la capacidad de alterar la realidad. Adivinaron, la Bruja Escarlata es una de ellos gracias a sus habilidades mágicas.

¡Un momento, es un «milagro»! Wanda no usa magia en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¡Sus poderes están originados en una de las Piedras del Infinito! Cierto, pero eso puede haber cambiado. De hecho la recientemente revelada villana lo confirmó.

¿Quién es Agatha Harkness, la villana de WandaVision?

Una de las más populares teorías de los fanáticos sobre la serie quedó confirmada. No, Mephisto no estaba detrás de todo. La verdadera villana de WandaVision resultó ser Agatha Harkness, que en los cómics es la maestra de magia de la Bruja Escarlata.

El extraño comportamiento y aparente importancia de Agnes, la vecina, no pasaron desapercibidos a los espectadores. Muchos de ellos adivinaron que en realidad ella era la versión de WandaVision de Agatha Harkness. Pues bien, tenían razón. Incluso tuvimos una divertida canción junto con su revelación. ¡Nos alegra mucho que no haya olvidado el bizarro sentido del humor de los primeros episodios!

Agatha apareció por primera vez en los cómics de Los Cuatro Fantásticos en 1970 y fue creada por Stan Lee y Jack Kirby. Es una bruja de cientos de años de edad que incluso sobrevivió a los juicios de Salem. Aunque nunca ha sido realmente una villana, tampoco es una heroína y muchas de sus acciones tienen objetivos egoístas.

Pero Agatha Harkness definitivamente sí es una villana en WandaVision. ¡Mató a Sparky! Si hay algo que vuelve irredimible a un personaje en la ficción es matar a un perrito.

¿Hay verdadera magia en WandaVision?

Ya sabemos que Agatha está detrás de muchos de los eventos de la serie, incluyendo el regreso de Pietro, pero no sabemos cuáles son sus objetivos. Resulta especialmente interesante que se refiera a Wanda como una “chica mágica”. ¿La protagonista está en realidad usando hechizos? ¿Podemos considerar los efectos de la piedra de la mente como algo mágico? (Doctor Strange diría que sí). Tampoco podemos olvidar el falso comercial de “YoMagic”.

En cuanto al libro que vemos en el ‘sótano’, puede ser uno de varios tomos mágicos que existen en el universo Marvel. El primero en venir a nuestra mente es el Darkhold, que ya vimos en la temporada 4 de Agentes de SHIELD. De ser así, no sería el mismo libro, pues tiene un diseño muy diferente.

Es digno de mencionar que los efectos de la magia de Agatha tienen un efecto color morado. La mayoría de eventos en Westview, incluyendo la misma barrera del Hex, tienen el color rojo que identifica a Wanda. No dudamos que esta “realidad” es obra de la protagonista y no de Harkness, ¿pero hasta qué punto está influenciada por Agatha? Hay un momento del episodio en que Wanda se define a sí misma como la villana. Nosotros creíamos que esto iba a ser así. Ahora, obviamente, tenemos dudas.

Pensándolo bien, preferimos que los problemas emocionales de Wanda la conviertan en una víctima que debe sobreponerse a ellos, a que la definan como una villana incapaz de controlar su pena y dolor.

¡Mónica Rambeau se convirtió en Spectrum, Photon o Pulsar!

La historia de Mónica Rambeau como superhéroe en los cómics es complicada y ha cambiado de nombre un montón de veces. Incluso adoptó el manto de Capitana Marvel durante un buen tiempo. Lo que no ha cambiado es la combinación de blanco y negro en su traje y esos son precisamente los colores que viste en la serie al regresar dentro del Hex, enfrentar a Wanda y dar las primeras muestras de su poder.

En los cómics, Mónica Rambeau —con cualquiera de sus nombres de superheroína— puede transformarse en energía pura, volar, moverse a velocidades increíbles, volverse intangible, absorber energía y expulsarla en forma de rayos. En el episodio 7 de WandaVision vemos sus ojos brillar y resistir los ataques de Wanda. Seguro conoceremos más de sus habilidades en los siguientes episodios. Eso puede ser un problema, ya que la escena post-créditos sugiere que ella pudo haber quedado bajo el poder de Agatha.

Solo quedan dos episodios y esta serie ha dado un nuevo giro que hace que no sepamos qué esperar. ¿Qué ocurrirá en el episodio 8? ¿Revelarán la identidad del ingeniero aeroespacial al que contactó Mónica Rambeau en el episodio 6? Seguro que ese sí es Mephisto o, por qué no, Reed Richards.

Aquí pueden encontrar nuestros análisis de todos los episodios de WandaVision