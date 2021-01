Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 4 de WandaVision

¡Llegó la hora de las respuestas! Si ustedes eran de aquellos que NECESITABAN saber qué estaba pasando en realidad en la serie, este episodio —apropiadamente titulado “Interrumpimos este programa”— debió dejarlos bastante felices. Aquí nos muestran qué está pasando en el ‘mundo real’ en contraposición a la extraña realidad basada en comedias clásicas en la que viven Wanda y Vision.

Por eso se nos presenta oficialmente a SWORD en el UCM gracias a WandaVision. Esta es una organización que les será familiar a los lectores de los cómics y que ya habíamos mencionado en nuestros análisis de episodios anteriores. Pero este capítulo va más allá. Trae de regreso a carismáticos personajes secundarios de otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel y deja un poco más clara la intención y propósito de la serie en la susodicha Fase 4.

¿Qué es SWORD?

Antes que nada, tenemos que hablar de la agencia que protagoniza el episodio 4 de WandaVision. En los cómics, es básicamente el equivalente espacial de SHIELD. Mientras el equipo de Nick Fury se encarga de las amenazas en la Tierra, SWORD vigila las amenazas de otros planetas. El acrónimo significa Sentient Worlds Observation and Response Department, que en español sería Departamento de Observación y Respuesta a Mundos Sentientes.

En WandaVision, el propósito de SWORD es diferente y queda reflejado en el cambio de una palabra de su nombre. En lugar de Sentient Worlds (mundos sentientes), es Sentient Weapons (armas sentientes). De hecho, un diálogo parece sugerir que este cambio se dio en el universo de la franquicia durante los años del ‘blip’, el chasquido de Thanos. Dejaron de lado las misiones tripuladas al espacio para enfocarse en robótica, nanotecnología e inteligencias artificiales. También nos enteramos que María Rambeau, la mejor amiga de Carol Danvers, fue la fundadora y directora de esta agencia hasta su muerte.

Una teoría temprana sobre la serie decía que SWORD era el responsable del “mundo sitcom” y que Wanda fue encerrada allí por ellos. La lógica detrás de esto es que nuestra querida Bruja Escarlata puede ser considerada un “arma sentiente” creada por Hydra y la tenían allí porque la muerte de su amado la dejó traumada y podía ser un peligro para el mundo. Obviamente, esto ha quedado descartado.

De hecho SWORD ha pasado a ser prácticamente una nueva versión de S.H.I.E.L.D. para la Fase 4 gracias a WandaVision, vigilando y luchando contra amenazas sin importar de dónde vienen. Ahora nos preguntamos si en futuros capítulos veremos a Abigail Brand, la poderosa comandante de esta agencia.

El regreso de Mónica, Darcy y el Agente Woo

El episodio 4 de WandaVision se convirtió en una especie de ‘reunión’ de carismáticos personajes secundarios de películas de la franquicia.

La más importante de ellas es, sin duda, Mónica Rambeau (Teyonah Parris). A ella la conocimos cuando todavía era una niña en Capitana Marvel. Aquí descubrimos que fue una víctima del chasquido de Thanos y cuál fue el trágico destino de su madre, María.

En los cómics, Mónica obtiene poderes al ser bombardeada por energías extra-dimensionales. Se convierte en la segunda Capitana Marvel y eventualmente adopta el nombre Spectrum. ¿Será que la veremos convertirse en superheroína en la serie, afectada por los poderes de Wanda?

También volvemos a ver al agente del FBI, Jimmy Woo (Randall Park), a quien conocimos en Ant-Man y la Avispa. Ya lo habíamos oído en la misteriosa transmisión de radio del segundo episodio. Conserva su carisma y personalidad cómica.

Por último tenemos a Darcy Lewis (Kat Dennings), a quien no veíamos desde Thor: un mundo oscuro. Resulta curioso que la conocimos como una estudiante de ciencias políticas y aquí la vemos como una doctora en astrofísica. Parece que conocer la existencia de otros mundos la inspiró a cambiar de carrera. Su personalidad sarcástica encaja bien con el agente Woo y ayudan a que este episodio mantenga el humor a pesar del tono serio que lo rodea.

¿Es Wanda la villana de la serie?

Todo parece indicar que sí. Ya teníamos razones para creer que este mundo había sido creado por ella para sobrellevar la trágica muerte de Vision, ahora ha quedado confirmado.

El problema no es solo que esta es una forma muy poco saludable de hacer duelo, es que literalmente está secuestrando personas para crear su pequeño “mundo perfecto”. De momento no ha lastimado físicamente a nadie, pero parece cuestión de tiempo para que ocurra si SWORD se sigue entrometiendo en los eventos de WandaVision.

Como saben los lectores de los cómics, los arcos argumentales en los que Wanda crea universos alternos en los que ella es feliz la han terminado enfrentando con otros Avengers. Les recordamos nuevamente que ella va a aparecer en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Todos parecen asumir que el personaje de Benedict Cumberbatch va a tener que arreglar algún daño en la realidad causado por la Bruja Escarlata.

Tampoco podemos olvidar que ella comenzó su carrera en el Universo Cinematográfico de Marvel como una villana. Estuvo del lado tanto de Hydra como de Ultrón con el objetivo de vengarse de Tony Stark, por crear las bombas que arruinaron su vida y la de su hermano. Poner a personajes con traumas como villanos es un feo cliché, pero uno bastante recurrente que no podemos descartar. Wanda no ha tenido una vida fácil y le arrebataron la felicidad de sus manos. Ahora, SWORD va a arruinar la falsa felicidad que se está creando para sí misma. Las cosas no van a salir bien.

¿Están HYDRA y AIM involucradas en WandaVision?

En los anteriores episodios, hemos visto extraños “comerciales” que hacen referencia a Hydra y al Baron Von Strucker. Es una lástima que el episodio 4 de WandaVision no nos mostrara la reacción de SWORD a eso.

En el pasado presentamos la teoría de que el “mundo sitcom” podía ser una treta de Hydra para recuperar el control de Wanda o manipularla. Pero ya que Wanda parece estar en control de su mundo, este no sería el caso.

No podemos descartar la aparición de Hydra en los próximos capítulos de la serie, pero de momento parece que estos comerciales no son más que referencias al pasado de la protagonista. Después de todo, el comercial del primer episodio —que mostró una tostadora creada por Industrias Stark— fue una referencia a la bomba que la tuvo atrapada a ella y a Pietro. Ya veremos si los “comerciales” de futuros episodios siguen siendo referencias a los eventos en los que ha participado.

De hecho, que el campo de fuerza de Wanda tenga forma de hexágono tiene a algunos teorizando que la organización criminal A.I.M. podría estar involucrada. Esta es una forma geométrica usualmente relacionada con ellos en cómics y el reciente videojuego Marvel’s Avengers.

El misterio de WandaVision

Los primeros episodios nos tuvieron “cazando pistas” y referencias al Universo Cinematográfico de Marvel para resolver el misterio de qué estaba pasando. Pero el misterio ha sido resuelto. Muchos miraban WandaVision como una serie “estilo LOST”, en las que cualquier detalle puede ser una pista para ser sobreanalizada en foros y videos de YouTube. Pero creemos que ese ya no será el caso.

Este episodio, que llegó justo cuando la serie alcanzó su punto medio, resolvió prácticamente todas las preguntas que teníamos. No sabemos exactamente qué viene a continuación (aparte de que la ‘serie dentro de la serie’ alcanzará su etapa de los ochenta), pero no parece que pretenda seguir jugando al “misterio misterioso”. Esto podría ser una decepción para algunos espectadores que disfrutan con la ambigüedad. Mientras tanto, otros deseamos que la serie mantenga el humor metareferencial de sus primeros episodios. Eso era algo que no habíamos visto mucho en esta franquicia y no queremos perder.