Hace dos años, la primera temporada de What if …? llegó a Disney Plus y desde entonces muchos de los fanáticos que cosechó están a la expectativa del estreno de una nueva temporada (2). Ahora, una serie de rumores —precedidos por la filtración de un tráiler hace 3 se meses— revelan una la posible fecha de estreno y nombre de cada uno de los nueve episodios que compondrán la temporada 2 de What if …?

Nosotros hicimos un top de episodios del peor al mejor de la primera temporada de What if…?, el cual pueden consultar en el siguiente enlace.

Índice

¿Cuándo salen o es la fecha de estreno en Disney Plus de los 9 episodios de la temporada 2 de What If …?

El pasado 2 de octubre empezaron a salir a la luz rumores con los nombres de los 9 episodios de la temporada 2 de What If…? Ahora, los rumores han completado —supuestamente— toda la información que los fanáticos de los universos alternos de Marvel esperan. Ya que, como reportó The Cosmic Circus, la segunda temporada (2) de What If…? llegará a Disney Plus el próximo 22 de diciembre. Adicionalmente, el rumor afirma que los nueve episodios de la temporada 2 de What If…? serán estrenados diariamente desde el 22 y hasta el 30 de diciembre.

¿Cuántos episodios tendrála segunda temporada (2) de What If en Disney Plus? La segunda temporada (2) de What If…? tendrá, al igual que la primera, un total de nueve episodios.

Lista con el nombre y fecha de estreno de cada uno de los 9 episodios de la temporada 2 de What If en Disney Plus:

Episodio 1: ¿Qué pasaría sí… Nebula se une a los Nova Corps? – estreno 22 de diciembre.

Episodio 2: ¿Qué pasaría sí… Peter Quill ataca a los Héroes más poderosos de la tierra? – estreno 23 de diciembre.

Episodio 3: ¿Qué pasaría sí… Happy Hogan salva la navidad? – estreno 24 de diciembre.

Episodio 4: ¿Qué pasaría sí… Iron Man se estrella en Saakar? – estreno 25 de diciembre.

Episodio 5: ¿Qué pasaría sí… Captain Carter encuentra el Hydra Stomper? – estreno 26 de diciembre.

Episodio 6: ¿Qué pasaría sí… Los Vengadores se reúnen en 1602? – estreno 27 de diciembre.

Episodio 7: ¿Qué pasaría sí… Hela encuentra los Diez Anillos? – estreno 28 de diciembre.

Episodio 8: ¿Qué pasaría sí… Kahhori reforma el mundo? – estreno 29 de diciembre.

Episodio 9: ¿Qué pasaría sí… Supreme Strange interviene? – estreno 30 de diciembre.

¿Cuál será la historia de la temporada 2 de What If…?

Se espera que en la historia de la segunda temporada (2) de What If…? The Watcher continue guiándonos a través de realidades paralelas. Algunas de los universos que conoceremos en la nueva temporada de What If…? son nuevos y otras serán aquellos que visitamos en la temporada anterior. Entre estos se encuentra, el universo de de la Capitana Carter. Sin embargo, algunos fanáticos esperan que los acotecimientos de esta temporada tengan un impacto significativo en la línea de tiempo principal del UCM.

Vía: The Cosmic Circus