Winnie the Pooh: Miel y sangre – Reseña

A comienzos del año 2022, cuando reportamos que los derechos de autor sobre el osito bonachón habían pasado al dominio público, sabíamos que los fanáticos harían cosas muy creativas con el personaje, pero nunca imaginamos que solo meses después ya alguien estaba haciendo un filme que convertiría al compañero de Christopher Robin en un violento asesino.Winnie The Pooh: Miel y sangre llegó a Colombia y en esta reseña vamos a ver si es una buena película de terror.

Tenemos que aclarar que este es un filme independiente de muy bajo presupuesto. No estamos acostumbramos a ver esta clase de películas en la pantalla grande y es posible que parte de la audiencia quede confundida al ver algo como esto en cine. Esta es la clase de producciones que hace unos años llegaban directo a DVD.

Una intrigante secuencia animada nos cuenta la historia de Christopher Robin y sus amigos animales del bosque de los 100 acres. Durante muchos años fueron felices, pero cuando el joven creció y se marchó a la universidad, Winnie Pooh, Piglet y los demás tuvieron problemas para subsistir por cuenta propia y se vieron obligados a hacer lo inimaginable. Cinco años después, cuando el joven regresó, descubrió con horror que sus amigos no eran como los recordaba.

Tristemente, esa secuencia inicial es lo único que vale la pena. Vamos a decirlo de una vez para que no pierdan más el tiempo: Winnie The Pooh: Miel y sangre es una pésima película de terror. Esto no tiene nada que ver con su nivel de producción. Hemos visto películas de terror hechas con menos presupuesto que resultan mucho más atractivas.

El principal problema es la historia. El concepto inicial es bastante bueno y prometedor, pero queda agotado incluso antes de que aparezca el título en la pantalla. La mayor parte de esta cinta está dedicada a un grupo de mujeres que viajan al bosque para pasar un tiempo alejadas de los dramas de la gran ciudad y que son eliminadas una a una por el oso y el cerdo asesinos.

Esta chicas apenas tienen personalidad y no tienen más objetivo en la trama que morir de formas grotescas. Hay una subtrama sobre una de ellas tratando de superar el trauma de haber tenido un acosador, pero eso no juega ningún papel en la historia principal y es olvidado tan pronto comienzan las muertes. Todo lo que sabemos sobre las demás —dos de ellas están en una relación y otra es adicta a Instagram— no es más que relleno. Por supuesto, una queda desnuda justo antes de ser asesinada y otra es torturada mientras viste un bikini. Es desagradable e innecesario.

Pero las estrellas de esta clase de películas son los asesinos. No podemos negar que el rostro del Winnie Pooh asesino de Miel y sangre es perturbador, pero es demasiado obvio que no es más que una máscara. Resulta tonto escuchar a los personajes hablar de él como si fuera un monstruo. Obviamente no puede cambiar de expresión y eso lástima los pocos momentos en que se supone que el personaje debería demostrar emociones. Por su parte, la máscara de Piglet es la de un jabalí cualquiera. No hay nada en él que nos recuerde al personaje de A.A. Milne.

Los asesinatos que cometen son bastante violentos, pero nada originales. Los hemos visto mejor ejecutados en muchas otras películas. En algunos casos incluso resultan involuntariamente graciosos, como el de una chica a la que se le escapa un globo ocular que no podría lucir más falso.

Si tenemos que decir algo bueno de Winnie The Pooh: Miel y sangre en esta reseña, es que algunas tomas de esta película de terror lucen bastante bien. Hay secuencia que aprovechan la exagerada iluminación para encuadrar a los asesinos como siluetas muy amenazantes y otras que usan las sombras para que luzcan realmente aterradores, pero eso es todo. La mayor parte del tiempo tenemos una película demasiado oscura con acción confusa. Tampoco nos perdemos de mucho, ya que la mayoría de eventos ocurren en una casa aburrida y en una especie de bodega industrial sin personalidad. La música no ayuda mucho a la ambientación y hay momentos en que simplemente desaparece.

Definitivamente no podemos recomendar Winnie The Pooh: Miel y sangre. No tiene una buena historia más allá de su concepto inicial. Los efectos son mediocres, no hay buenas actuaciones y las escenas de violencia no son nada especiales. Hubo un momento en que deseamos que Disney se hubiera salido con la suya e impedido que el personaje se volviera de dominio público para no tener que sufrir esta aberración.

Como dijimos en un comienzo, el concepto tenía potencial. De hecho, hubiera funcionado mucho mejor como cortometraje. Los primeros 15 minutos hubieran podido convertirse en una sensación viral de Internet si las cosas hubieran parado ahí en lugar de estirar la idea para convertirla en un película. De hecho, quieren estirarla aún más y convertirla en un universo cinematográfico con versiones aterradoras de Bambi y Peter Pan.

Esta es una terrible idea.