Team AZE anuncia su salida de la LLA y la liga será de siete equipos para 2024

League of Legends sigue sufriendo grandes cambios en su entorno competitivo, en este caso se trata de la LLA. La liga a cargo de Riot Games y su proveedor LVP sufrirá grandes cambios de cara al 2024. El primero de ellos es la salida del equipo Team AZE, quienes hace un año habrían ganado la liga y representado a la región en el MSI 2022.

Team AZE era uno de los equipos más fuertes de la competición, por lo menos a nivel económico, puesto que su paso por LLA en los últimos ‘splits’ ha sido desastroso. Este equipo mexicano fue conocido por iniciar con la tradición de traer importaciones coreanas a Latinoamérica. Sin embargo, esto le pasó factura después de ganar la LLA en 2022. Después de esto su declive fue absoluto y llegaron a estar en último lugar varias veces.

El futuro de la LLA visto lo visto con otras ‘Wildcards’

Esta es una mala noticia para la comunidad competitiva de League of Legends, puesto que AZE era uno de los equipos más estables de la liga. Ahora, con esta noticia la LLA acaba de anunciar que la competición se realizará con 7 equipos. Lo que deja con un sin sabor de boca a gran parte de la comunidad, puesto que parece ser que los Esports de League of Legends ya no tienen la misma relevancia que antes.

La LLA se realizará temporalmente con 7 equipos para 2024.

Este golpe significará lo que para muchos es el inicio del fin. La LLA lleva desde 2019 con su cambio de nombre y formato, que si bien ha crecido en números, sus problemas siguen siendo los mismos. Falta de pagos, negligencia de los reguladores para tratar los asuntos más urgentes de la competencia, entre muchas otras carencias. Es por esto que, muy probablemente, la LLA se una en un circuito único junto a Norteamérica y Brasil. Tal cual como pasó con la OPL, la LJL y la LMS.

Este es el comunicado oficial de Team AZE ante su salida de la LLA 2024.

Aunque Riot Games siga jactándose de los números que consiguen año tras año, la realidad es que solo las regiones principales gozan de una «estabilidad» que no se replica en las regiones menores. Siendo este el panorama, muchos fans creen que la liga se resignará a ser una competencia de nicho y que solo unos cuantos podrán acceder a ella. Así como le sucedió a Counter-Strike, Starcraft, SMITE y muchos otros juegos en el pasado aquí en Latinoamérica.

Mercado de fichajes LLA 2024

Por otro lado, los fichajes de la LLA y su formato no son precisamente alentadores, la mayoría de equipos han presentado la salida de sus figuras. Como fue el caso de R7 quién perdió a todos sus coreanos tras acabar sus contratos. No se sabe hasta el momento ningún movimiento relevante para la competencia, pero se estima que en diciembre sepamos los primeros rumores.

Fuente: cuenta oficial de X de la LLA