Xbox reveló en E3 2021 la fecha de lanzamiento de Age of Empires IV

La conferencia de Xbox en el E3 2021 también dedicó un pequeño espacio para hablar de Age of Empires IV. Si bien la franquicia de Age of Empires había recibido un video titulado ‘Fan Preview‘ hace un par de días para hablar de varias novedades, un nuevo dato importante fue revelado hoy: la fecha de lanzamiento, así como novedades de Age of Empires II: Definitive Edition.

La fecha de lanzamiento de Age of Empires IV revelada en la conferencia de Xbox en E3 2021 es el 28 de octubre. Va a estar disponible para Xbox Game Pass para PC en Windows 10. Por ahora se asume que el juego solo estará en Microsoft Store, pues no hay mención alguna de su disponibilidad en Steam.

¿Qué novedades hay sobre Age of Empires IV?

Hace unos días, el creador de contenido de Age of Empires ZeroRmpires presentó todos los adelantos oficiales de Age of Empires IV.

Primero, se habló sobre una de las cuatro campañas con las que va a contar el juego base. Esta será la Conquista normanda de Inglaterra de 1066, una guerra entre los reyes Guillermo II de Normandía y el inglés Haroldo Godwinson. Se mostraron apartados de la campaña de combates entre los normandos , ingleses y vikingos.

Después, se mostraron detalles de la jugabilidad, aunque con poca información adicional a videos ya revelados hace un par de meses. Algo sorprendente de ver fue la habilidad de los mongoles de empacar sus pueblos y poder moverlos en carros de mercancías para volver a asentarse en otro lugar. Adicionalmente, se pudo apreciar también el uso de hwachas (lanzacohetes coreano) en la civilización china.

Por ahora, las civilizaciones confirmadas son ingleses, mongoles, chinos y Sultanato de Delhi (indios).

Los otros juegos de la franquicia

Antes del inicio del E3 se confirmaron novedades para los otros juegos de Age of Empires y sus Definitive Edition.

También se recordaron detalles ya anunciados con anterioridad. Por ejemplo, este año llegarán a Age of Empires II: Definitive Edition las campañas cooperativas. Además, se estrenará una nueva expansión llamada Dawn of the Dukes, con nuevas campañas y dos civilizaciones: bohemios y polacos. Preordenar Age of Empres IV otorga al comprador una copia gratuita de esa expansión.

En cuanto a Age of Empires III: Definitive Edition, pronto llegará la civilización estadounidense al juego.

Fuente: Conferencia de Xbox en E3 2021.