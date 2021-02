Age of Empires 2 es un juego que ya lleva existiendo 22 años. Con tantos años, varias expansiones y ya una versión definitiva, es normal pensar que todo lo que existe en este título es ya conocido por la mayoría de sus jugadores. Sin embargo, existen todavía algunos trucos o consejos que no todo el mundo tiene en cuenta a la hora de jugar AoE 2 y algunos de estos implican saber qué hacer en una situación de desventaja por elevación, cómo parar la construcción de un castillo o cómo mover bien a las tropas.

Age of Empires 2: castillo cayendo después de un asalto.

Independientemente de si juegas Age of Empires 2: Age of Kings, o Age of Empires 2: Definitive Edition, a continuación vas a encontrar consejos útiles que puedes aplicar en algún momento en tus partidas en línea:

1. Consejos de Age of Empires 2: «¿cómo evito la desventaja por elevación?»

Desde el Age of Empires 2: Age of Kings existió una clara diferencia a la hora de pelear usando elevaciones en el terreno. Aquel que luchara desde una elevación superior, causaba un 25% más de daño; mientras el que peleara con la elevación en contra, realizaba un 25% menos de daño. Esto no solo aplicaba solo para unidades a distancia, sino también para unidades cuerpo a cuerpo e, incluso, edificios (por eso es mejor poner un castillo sobre una montaña).

En Age of Empires 2 la elevación del castillo causa que este infrinja 25% más daño y reciba 25% menos daño.

Esto sigue siendo así en Age of Empires II: Definitive Edition, y muchos jugadores lo saben. A pesar de esto, es fastidioso tener que estar del lado bajo de una colina en una partida en línea. Sin embargo, hay una forma de ignorar momentáneamente esa desventaja en una partida. Esta implica destruir tu propia unidad.

Imagina que estás en la Edad de los Castillos y hay una catapulta encima de una colina atacando tus unidades y edificios. Necesitas destruirla lo más pronto posible, y lo más lógico sería construir una propia catapulta y tratar de darle un disparo directo. Haces eso: creas tu catapulta, disparas tus piedras pero fallas estrepitosamente. La catapulta enemiga sigue viva debido a la reducción de daño de la colina, y su disparo destruye la tuya inmediatamente.

En Age of Empires 2, la elevación también afecta a las unidades cuerpo a cuerpo.

Para ignorar la desventaja de elevación en Age of Empires 2, debes destruir tu propia catapulta con el botón Suprimir justo después de que esta dispare sus piedras. Si haces esto, el juego no tomará en cuenta las diferencias de terreno y destruirá la catapulta enemiga si acertaste un disparo directo. Esto es útil porque necesitabas deshacerte de una molestia e igual perderías la unidad de todas formas.

Este truco también es útil para maximizar el daño de área en un grupo de unidades. Destruir tu propia catapulta después del disparo hará que más unidades mueran y las que están en el anillo exterior del impacto sufran más daño. Solo asegúrate de tener la puntería necesaria para este disparo si quieres sacrificar tu unidad.

2. Age of Empires 2:»¿Cómo evito la construcción de un castillo?»

En los castillos son poderosas fortificaciones que se pueden utilizar de manera ofensiva o defensiva. Dejar que el enemigo construya uno en una zona importante podría bloquear tu paso por una zona y dificultarte la partida. Sin embargo, hay varias formas en AoE 2 para evitar que un castillo sea levantado.

En Age of Empires 2, la construcción agresiva de un castillo se llama ‘Castle Drop‘.

Una de ellas es, obviamente, atacar a los aldeanos enemigos con soldados propios. El problema es que a veces es difícil seleccionarlos para atacar porque los propios cimientos de la estructura ocultan a cualquier unidad que esté detrás de ella. Para evitar esto, solo debes oprimir la tecla ‘Alt’ mientras usas el clic derecho del ratón para ignorar los edificios y atacar a los aldeanos.

Si son muchos aldeanos, de todas formas puede ser complicado para un grupo de soldados interrumpir el edificio. No obstante, el jugador puede emplear a la unidad más útil de esta tarea: un monje. La acción de convertir de color, al igual que la de causar daño, hace que los aldeanos huyan del lugar donde están. Lo mejor es que puedes afectar a una velocidad increíble a los aldeanos que quieras, pues solo hace falta «iniciar el wololo» para hacer que corran. Así, puedes entorpecer una construcción usando solo un monje.

El enemigo puede insistir en levantar el castillo repitiendo la acción de construir rápidamente para evitar interrupciones, pero esto reducirá su velocidad de construcción de todas formas.

3. «¿Cómo puedo esconder cuerpos en Age of Empires 2? «

Si quieres evitar que un jugador se entere que tuviste un combate reciente contra una unidad o un animal salvaje, hay una forma de ocultar los cuerpos y que estos no aparezcan en la niebla de guerra.

En Selva Negra los jugadores suelen esconder aldeanos del lado enemigo, pero a menudo los lobos se convierten en un problema.

Entre los consejos que puedes aplicar en Age of Empires 2 está el de hecho de que cuando una unidad o animal muere, a los demás jugadores les aparecerá el cadáver al mirar la zona cubierta con la niebla de guerra (la sombra sobre mapa explorado). Para hacer desaparecer el cuerpo solo basta con poner los cimientos de un edificio como una empalizada.

Esto es útil para ocultar el rastro de lobos muertos en mapas como Selva Negra o dar información errónea de un combate a otros jugadores en una partida Todos contra Todos.

4. «¿Para qué sirve la formación en caja?»

La formación en caja es probablemente la menos usada en Age of Empires II: Definitive Edition. La razón es que resulta poco conveniente incluso para proteger unidades frágiles. Sin embargo, esta tiene cierta utilidad.

Milicias en formación en caja.

En la Edad Feudal los jugadores suelen manejar a un grupo pequeño de unidades a la hora de pelear. Cuando se mueven Formación en Línea, estas se desplazarán en una sola fila horizontal si son menos de siete. Esto las hace ocupar un espacio demasiado ancho, lo que hace a veces incómodo entrar a la ciudad del enemigo sin ponerse al alcance de las flechas del centro urbano enemigo.

La Formación en Caja hace que tus tropas sean más compactas cuando se desplacen. Por ejemplo, si tienes seis unidades, estas se acomodan en dos filas de tres. No solo es más fácil moverlas por sitios angostos y peligrosos, sino que de esta forma pueden asestar más golpes al enemigo sin importar si son unidades cuerpo a cuerpo o a distancia.

5. «¿Por qué pierdo tantas unidades al huir de una pelea?»

¿Te ha pasado que estás avanzando con tu ejército y te encuentras de frente a tu enemigo con un ejército más grande o con unidades que tienen ventaja contra las tuyas? En ese tipo de casos solo hay una solución lógica: huir.

Formación en columna, adoptada al recorrer largas distancias.

El problema es cuando ordenas a tus tropas a huir. Cuando les pides que se devuelvan a tu ciudad, estas se forman en una columna larga, y las unidades que quedan atrás quedan a la merced del ejército enemigo. De esta forma, terminas perdiendo a la mitad de tu ejército.

La razón de esto es que los soldados cambian de formación cuando hacen viajes largos. Así, si les ordenas que se muevan una distancia de más de 10 casillas, estos adoptarán esa inconveniente formación en columna. Si lo que quieres es huir, solo debes ordenar avanzar de a pocos pasos al tiempo para mantener la formación horizontal y que no se desordene la huida.

Vía: Canales de Youtube T-West y Hera.