Alan Wake II – Reseña

¿Pueden creer que han pasado más de 13 años desde que el escritor dijo que “no es un lago, es un océano”? A pesar del ‘spin-off’ American Nightmare y de sus conexiones con Control, no creímos que en realidad fuéramos a descubrir algún día si el pobre Alan iba a poder escapar del ‘Lugar Oscuro’, pero ese deseo se nos hizo realidad. Alan Wake II existe y en esta reseña vamos a descubrir si valió la pena la espera.

El mismo tiempo que ha pasado en el mundo real desde que vimos al escritor es el que ha pasado en el juego. La historia comienza 13 años después de su desaparición, cuando un par de agentes del FBI viajan a Bright Falls a investigar una serie de misteriosos y sangrientos asesinatos.

Antes de continuar debemos aclarar que esta reseña de Alan Wake II se encuentra en desarrollo y será actualizada a medida que avancemos en el juego. En los próximos días le daremos una calificación, los listados de lo que nos gustó, lo que no nos gustó y conclusiones.

Dos bellos y aterradores mundos

Los que jugamos el primer Alan Wake cuando salió originalmente para Xbox 360 quedamos impresionados con su calidad gráfica y el realismo de sus personajes. La historia se vuelve a repetir. Esta secuela luce impresionante y las primeras escenas en los bosques que rodean a Cauldron Lake y en el idílico pueblo Bright Falls nos dejaron con la boca abierta. Por un lado, la iluminación a través de los árboles y reflejada en los cuerpos de agua luce increíble, sobre todo en el modo de calidad para consolas. Por el otro, los personajes se pueden confundir con las contrapartes ‘live-action’ que protagonizan algunas secuencias ‘cinemáticas’ o de video.

En esta generación de consolas y GPU ya hemos visto personajes ultrarrealistas. Eso no es nuevo. Lo que hace especial a los personajes de este título son sus expresiones faciales y corporales. Mucho se critica a otros juegos por personajes que lucen bien pero son demasiado “estáticos”. Eso no pasa aquí porque el movimiento de sus brazos, sus ‘tics’ y manierismos los hacen lucir realmente naturales. Por supuesto, los protagonistas y otros personajes que están en primer plano recibieron más “amor” en este sentido que la mayoría de NPC, pero aún así el resultado es muy bueno.

Como seguramente ya saben, el escritor no es el único personaje principal de esta secuela. Antes de encontrarlo tomamos control de su coprotagonista: Saga Anderson. Ella es una agente del FBI con un gran talento para resolver crímenes gracias a su “palacio mental”. Podemos visitar este lugar imaginario en cualquier momento para vincular las pistas que encontramos e ir resolviendo la trama, así como usar su habilidad claramente sobrenatural para enterarse de cosas que no tendría por qué saber. Cuando finalmente controlamos a Alan, usamos un espacio similar para ir “creando” su historia y así alterar los escenarios.

Esta es una historia de horror

Podemos confirmar lo que habían dicho los creadores del juego antes de su lanzamiento: este no es un juego de acción sino un ‘survival-horror’. Los enemigos no son tan numerosos como en el anterior juego, pero tampoco lo son las municiones, curaciones ni las baterías que necesitamos para apuntar con la linterna a los poseídos y dejarlos vulnerables. El combate es más lento y hay ocasiones en las que es mejor correr o evitar zonas peligrosas.

Los escenarios también son muy diferentes. Los niveles ya no son espacios lineales, sino áreas muy abiertas que podemos explorar para encontrar objetos y revelar secretos. Aunque los enemigos son menos numerosos —como ya dijimos— la tétrica ambientación y el manejo del sonido se encargan de mantenernos tensionados y en cualquier momento puede ocurrir un “susto repentino” en forma de una visión. Esto es algo que definitivamente va a molestar a algunos jugadores.

También hay que celebrar la variedad de escenarios. Como Saga recorremos los escenarios familiares de Bright Falls, los bosques, montañas y pueblos cercanos, pero cuando pasamos a Alan debemos explorar una Nueva York de pesadilla dentro del ‘Lugar Oscuro’. Esto se presta para algunas mecánicas interesantes. Por ejemplo, debemos usar una Lámpara para “robar” la luz de algunas zonas y llevarla a otras, lo que hace que el mundo cambie.

La exploración es un deleite y somos bien recompensados con objetos y puzzles opcionales, pero el combate no nos terminó de convencer. Las armas se sienten bien, la mecánica de la linterna funciona bien y el control responde adecuadamente, pero es fácil quedar abrumados por los enemigos o quedar acorralado en partes del escenario donde la cámara no dejará ver qué ocurre. Además, algunos poseidos son verdaderas “esponjas de balas” que no nos dejan en paz.

El verdadero horror: los ‘bugs’

Tenemos que aclarar que estamos jugando una versión prelanzamiento y esperamos que los ‘bugs’ que hemos encontrado mientras preparamos esta reseña de Alan Wake II sean solucionados con un parche de día 1, porque realmente son terribles.

Mientras jugamos vimos a los personajes desaparecer para encontrarlos luego en otras zonas, quedarse quietos en “pose t”, y hasta hemos forcejeado con enemigos que no están siquiera cerca. Tuvimos que reiniciar una partida porque la iluminación del escenario no cargó y hemos visto animaciones bizarras cuando algunos personajes chocan entre sí o con el escenario.

El juego tiene voces en español de España, pero no de Latinoamérica. Los subtítulos son muy deficientes y además de algunas malas traducciones, tienden a desaparecer, combinarse o desincronizarse.

Cuando actualicemos esta reseña poslanzamiento les diremos si estos ‘bugs’ y problemas fueron solucionados o no.

Previamente en Alan Wake…

Como en el primer juego, Alan Wake II tiene una estructura por capítulos que incluso pone canciones de interludio entre ellos, pero ya no se parece tanto a una serie de televisión. Lo que sí conservan es esa extraña pseudometanarrativa de ser una historia dentro de una historia. Es claro que los eventos que ocurren son parte de la historia de Alan que se hace realidad, pero la forma en que esto funciona es extraña y el mismo escritor no parece estar en control de los eventos. Es compleja y resulta necesario poner mucha atención para entender qué está pasando.

Aún así, tiene situaciones que no nos agradaron del todo. La forma en que Saga y Casey aceptan los eventos sobrenaturales que ocurren se siente forzada. Todavía hay un tono muy ‘Lynchesco’ debido a la inspiración del juego original en Twin Peaks, pero el estilo lo hace similar a ‘thrillers’ policiacos más modernos, al menos en las secciones protagonizadas por los agentes del FBI.

También es necesario mencionar que el juego está directamente vinculado con Control. Sin hacer ‘spoilers’ podemos decirles que pronto encontramos muchas referencias al FBC y que luego nos damos cuenta que estos juegos no solo están en el mismo universo, sino que son la misma historia.

Tenemos más cosas que decir, pero tendrán que esperar a que nos adentremos más en el juego. Visíten esta reseña en los próximos días para que conozcan nuestras conclusiones y la calificación final que le daremos a Alan Wake II.

Reseña en desarrollo…