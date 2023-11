“Las pesadillas existen por fuera de la lógica y hay poca diversión en las explicaciones. Estas son antiéticas a la poesía del terror”. El primer juego de Alan Wake, lanzado en 2010, comienza con esta interesante frase de Stephen King. Fiel a ella, esa obra nunca intenta explicar qué son realmente los horrores que persiguen al atormentado escritor. Eso no significa que no haya una historia interesante detrás de ellos. En este análisis a fondo vamos a descubrir qué es la Presencia Oscura de Alan Wake 2 y qué representa el Lugar Oscuro en el que está atrapado el protagonista.

Este análisis a fondo tiene ‘spoilers’ de Alan Wake 1 y 2.

La historia de la Presencia Oscura y el Lugar Oscuro en Alan Wake

Según el libro The Alan Wake Files, el área del estado de Washington en que se desarrollan los juegos ha sido el epicentro de historias extrañas y leyendas desde antes que se fundara Bright Falls. Los pueblos nativos americanos de la tribu Lummi que habitaban el área hablaban de extrañas criaturas rondando los bosques, la aparición repentina de nubes negras y decían que el lago era una puerta al inframundo.

No estaban muy alejados de la realidad.

En la ficción de los juegos, Cauldron Lake es el cuarto lago más profundo del mundo y está ubicado en la caldera de un volcán inactivo. Tal como sugieren las leyendas, este cuerpo de agua está conectado de alguna forma a una entidad sobrenatural que habita en su propia realidad: La Presencia Oscura.

En la década de los 70s, un director finlandés llamado Thomas Zane y su esposa Barbara Jagger se mudaron al área para fundar una comuna de artistas. Descubrieron que el lago potenciaba su creatividad y la de otros como la escritora Cynthia Weaver y la banda de rock Old Gods of Asgard. Pero más extraño aún era que los eventos que describían en las obras que crearon allí comenzaron a hacerse realidad.

Bárbara murió mientras buceaba en el lago. Desesperado por la pérdida de su amada, Thomas usó el poder de Cauldron Lake para traerla de regreso a la vida. Pero la Barbara que regresó estaba poseída por la Presencia Oscura, que estuvo manipulando los eventos como una forma para escapar a esta realidad. Al darse cuenta de su error, mató a Bárbara y usó de nuevo el poder del lago para borrarse a sí mismo de la existencia. La Presencia Oscura quedó de nuevo atrapada en el Lugar Oscuro, pero usando la apariencia de Bárbara como avatar ahora era capaz de influir de forma limitada la realidad.

Emil Hartman, asistente de Zane, quedó fascinado por el poder de Cauldron Lake y creó una clínica de descanso para artistas y así seguir investigando el misterio de este lugar. Sin saberlo, estaba siendo manipulado por la Presencia Oscura y de esta forma atrajó a Alan Wake hasta Bright Falls. Su objetivo es hacer que escriba una novela que finalmente le libere.

El protagonista estaba sufriendo de bloqueo de escritor. Su esposa Alice lo engaña para que viaje con ella a Bright Falls, pero en realidad quería ayudarlo a superar su condición. Cuándo él lo descubre, tiene una pelea con ella y luego Alice desaparece. Alan descubre que escribió una novela que no recuerda y que los horrores que narró en ella se están haciendo realidad.

Al final de ese juego, Alan logra que Alice escape del Lugar Oscuro. Pero se queda 13 años allí, atrapado con la Presencia Oscura.

¿Qué es realmente la Presencia Oscura?

Alan Wake 1, 2 y Control —fieles a la frase de Stephen King que citamos al comienzo del artículo— ni siquiera intentan explicar los orígenes de la Presencia Oscura. Simplemente la describen como una “entidad sobrenatural”. Ni siquiera la FBC parece conocer mucho sobre ella dentro de la ficción del juego. Lo verdaderamente importante de la Presencia Oscura y el Lugar Oscuro no es qué son ni de dónde vienen, sino qué representan.

Cuando salió el primer Alan Wake, muchos críticos celebraron su metanarrativa sobre un escritor que está escribiendo su propia historia. La secuela va mucho más allá. Alan Wake 2 es un juego sobre el tormento de escribir ficción y la forma en que nos reflejamos a nosotros mismos y a nuestra sociedad en nuestras creaciones.

El Lugar Oscuro representa el estado emocional de Alan debido a su bloqueo de escritor y que lo vuelve deprimido, irritable y violento. La Presencia Oscura es esa voz que nos dice que nuestro trabajo es terrible, que nadie va a leer este libro y que somos un fraude. Son las dudas que tienen todas las personas creativas respecto a su talento y que los hacen caer en vicios y actitudes autodestructivas. Alan Wake 2 es un juego sobre tomar control de su propia narrativa y la Presencia Oscura es la fuerza que está tratando de arrebatársela al autor.

Para acentuar esto, el Lugar Oscuro en Alan Wake 2 literalmente se convierte en la Nueva York de las novelas de Alan Casey —un Max Payne muy poco velado— que escribió él mismo. Debemos recorrerlas buscando “inspiración” para su nuevo manuscrito. Esto usa un sistema muy interesante en que asociamos una idea con una ubicación y esta cambia para reflejar cómo avanza la historia del libro. Podemos decir entonces que El Lugar Oscuro es literalmente la obra que está creando el protagonista.

La forma en que esta se le resiste y lo reta representa las dificultades que tiene un artista en su proceso creativo: desde los bloqueos hasta la necesidad de adherirse a las convenciones de un género.

Escribir nos sumerge en el Lugar Oscuro

Hay algo de verdad en el mito del “escritor atormentado”. Si yo, que soy un simple crítico, a veces sufro, me bloqueo y me atormento a mi mismo cuando estoy escribiendo textos como este que están leyendo —ya sea porque me cuesta dar forma a una idea o porque siento que no estoy siendo justo con la obra de la que estoy hablando— apenas puedo imaginar lo traumático que debe ser escribir una historia original. Suena dramático, pero es una sensación que no se puede comprender a menos que se tenga una página en blanco al frente.

Hay muchos momentos en Alan Wake 2 en que vemos y escuchamos al escritor sufriendo por dar forma a su novela Retorno. No puede escapar de los elementos del género del horror:víctimas y monstruos, muertes, sufrimiento. Quiere llevar la historia a buen término para él y la heroína. Pero su propia historia se le resiste y debe enfrentar los cambios que el Lugar Oscuro —su propia obra— hace a su escrito. La historia se escribe a sí misma y se dirige a un lugar que él no quiere.

Sabemos que Sam Lake —director del juego— y su equipo de escritores pasaron por múltiples versiones de la historia que eventualmente se convertiría en Alan Wake 2. Es imposible pensar que esas dificultades para sacar este juego adelante no fueron las que inspiraron finalmente la trama de este juego.

Sr. Chirridos

Hay un personaje llamado Señor Chirridos —Mr Scratch en la versión en inglés— que es el ‘doppleganger’ de Alan Wake creado por esa entidad sobrenatural. Alan culpa a su ‘doble malvado’ de todo lo malo que ha ocurrido mientras él se encuentra atrapado en el Lugar Oscuro, pero la gran revelación al final de Alan Wake 2 es que Mr Scratch no es una entidad aparte, sino el mismo Alan tras permitir que la Presencia Oscura se apoderara de él.

Si ponemos atención a los diálogos de fondo y al subtexto que esconden las palabras de su esposa Alice, queda claro que Alan Wake no es una gran persona. Es egocéntrico, propenso a ataques de rabia, aficionado al alcohol y su matrimonio no estaba en un buen lugar cuando comenzó todo. Esos aspectos negativos de Alan atormentaron a Alice y supuestamente la empujaron al suicidio. Es probable que todos esos elementos de su personalidad fueran la razón por la que la Presencia Oscura lo eligió, porque harían más fácil apoderarse de él.

El Lugar Oscuro no solo representa la obra que está creando Alan. También es el estado mental, la depresión en la que está sumergido por no ser capaz de escribirla. Parte de su condición se debe a su individualismo, al ego de artista que lo lleva a creer que es especial y que solo él puede sacar esto adelante. Es solo al final, cuando aceptar que no puede completar esta obra sin la ayuda de los demás y acepta que su inspiración viene de personajes reales a las que les debe todo, que descubre que puede romper las reglas del género y de sus propia obra —del Lugar Oscuro— para llevarla a buen término.

La teoría Jungiana

Hay otra teoría sobre qué es el Lugar Oscuro y qué representa la Presencia Oscura en Alan Wake 2 que tiene bastante evidencia en el juego y vale la pena mencionar porque no contradice las interpretaciones que he dado.

Aquellos que jugaron CONTROL saben que el FBC se refiere a la Presencia Oscura como La Sombra. Este nombre encaja con el arquetipo de la filosofía de Carl Jung que se refiere al aspecto inconsciente de la personalidad donde residen todos los aspectos negativos de la personalidad o que el ser no reconoce como propios.

La descripción de la Sombra encaja con lo que el el Señor Chirridos para Alan Wake. Si profundizamos más en la filosofía Jungiana, también encontramos la idea del Inconsciente colectivo donde habitan todas las ideas o más bien los arquetipos que identifican al ser humano. Algunos críticos y analistas de videojuegos han relacionado el Lugar Oscuro directamente con el inconsciente colectivo. Sugieren que todos los artistas necesariamente tocan el Lugar Oscuro para tomar ideas para sus obras.

Alan Wake 2: una obra especial

Si leyeron mi reseña de Alan Wake 2, saben que tuve muchos problemas con el sistema de combate, el manejo de los sustos y la localización al español de Latinoamérica, pero de todos modos quedé fascinado con este juego. No es el primero que se enfoca de este modo en la relación del autor con su obra y la tortura de escribir —me recordó mucho a la película El ladrón de orquideas (Adaptation), pues el guión de Charlie Kauffman es literalmente sobre lo difícil que le resultó escribir ese mismo guión— pero es raro ver un videojuego que tome esa misma aproximación.

Lo mejor de todo es que sabe que, a pesar de sus pesados temas, sabe que la tarea de escribir es tan absurda que no se puede tomar a sí mismo demasiado en serio. Alan Wake 2 no toma su inspiración solo de Stephen King y el género del horror. También extrae del ‘noir’ nórdico —recordemos que el estudio Remedy es finlandés— y la misma mitología de esa región. Hace alusiones no sólo a los dioses nórdicos sino a leyendas eslavas como la de Baba Yaga.

Incluir una secuencia musical encaja perfectamente en esta filosofía. Permite entender aún mejor el estado mental de un escritor que está tratando de “parir” una novela. El director Sam Lake incluyéndose a sí mismo en el juego como una creación de Wake —que a su vez es una referencia a su pasada interpretación de Max Payne— es parte de esa misma metanarrativa que quiere entender la relación del autor con su obra. Probablemente el mismo director, el mismo estudio, estuvo sumergido en el “Lugar Oscuro” tratando de sacar a Alan Wake 2 adelante.

