Reducen los requerimientos mínimos y recomendados para Alan Wake 2 en PC

No cabe duda que el juego de Remedy fue uno de los mejores de 2023. Se ganó el amor de los jugadores, el respeto de la crítica y un montón de premios. Pero hay muchos que no han podido jugarlo porque no tienen una consola de nueva generación ni un computador suficientemente potente. Tal vez esta notica les permite finalmente probarlo. Los desarrolladores optimizaron tanto Alan Wake 2 en PC que redujeron sus requerimientos mínimos y recomendados.

Los requerimientos quedaron así a partir de la versión 1.0.16.1, disponible desde el 7 de marzo de 2024.

A continuación pueden ver la tabla en español

MINIMOS RECOMENDADOS RECOMENDADOS ULTRA Preset Bajo Medio Medio Alta Resolución 1080p 1440p 1080p 2160p FPS 30 30 60 60 GPU GeForce GTX 1070 / Radeon RX5600XT GeForce RTX 3060 / Radeon RX6600XT GeForce RTX 3070 / Radeon RX6700XT GeForce RTX 4070 / Radeon RX7800XT VRAM 6 GB 8 GB 8 GB 12 GB DLSS/FSR Calidad Balanceado Rendimiento Rendimiento CPU Intel i5-7600k o equivalente Ryzen 7 3700X o equivalente Ryzen 7 3700X o equivalente Ryzen 7 3700X o equivalente RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB SO Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Almacenamiento 90 GB SSD 90 GB SSD 90 GB SSD 90 GB SSD

Si quieren jugar Alan Wake 2 con Ray-Tracing (Trazado de rayos) para mejorar los efectos de iluminación y reflejos, usen la siguiente tabla de requerimientos mínimos y recomendados.

MINIMO MEDIO ALTO Preset Medio – Ray Tracing Bajo Medio – Ray Tracing Medio, Path Tracing Alto – Ray Tracing Alto, Path Tracing Resolución 1080p 1080p 2160p FPS 30 60 60 GPU GeForce GTX 3070 / Radeon RX6800XT GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4080 VRAM 8 GB 12 GB 16 GB DLSS/FSR Calidad Calidad Rendimiento CPU Ryzen 7 3700X o equivalente Ryzen 7 3700X o equivalente Ryzen 7 3700X o equivalente RAM 16 GB 16 GB 16 GB SO Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Almacenamiento 90 GB SSD 90 GB SSD 90 GB SSD

Esperamos que con estos nuevos requerimientos mínimos y recomendados, por fin puedan jugar el excelente Alan Wake 2 en sus PC. Si lo van a comprar, recuerden que es exclusivo de Epic Games Store. No lo van a encontrar en Steam.

