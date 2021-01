Se filtra supuesta fecha de lanzamiento de Apex Legends en Switch

Ha pasado un buen tiempo desde que EA y Respawn Entertainment anunciaron que Apex Legends llegaría a Nintendo Switch, pero todavía no hemos podido jugar con las ‘leyendas’ de las Tierras Salvajes en la consola híbrida. Originalmente, iba a llegar el último trimestre de 2020, pero fue aplazada.

Hace algunos días, un texto descriptivo en un tráiler —que fue rápidamente eliminado— parecía sugerir cuál sería la nueva fecha de lanzamiento de Apex Legends en Switch. Ahora tenemos una nueva filtración que parece confirmar que podremos jugar a partir del 2 de febrero de 2021.

El culpable de la filtración es nada más y nada menos que Amazon Japón.

Este sitio ha publicado una nueva página de compra anticipada para Apex Legends en Nintendo Switch que indica su fecha de lanzamiento. Al momento de escribir esta nota, la página sigue en vivo.

La versión anunciada aquí se llama Apex Legends: Champion Edition. Además del juego base, incluiría todos los personajes lanzados hasta la fecha, varias apariencias legendarias y 1000 monedas apex. Recordemos que el juego base es gratis.

El 2 de febrero de 2021 parece una buena fecha para este lanzamiento, ya que es el mismo día en que llegará al juego la temporada 8 de contenido. Esta agregará un nuevo personaje llamado Fuse y un rediseño del mapa Cañón del Rey.

Aunque esta información parece bastante confiable, no podemos confirmar que sea 100% cierta hasta que no sea hecha oficial por EA o Nintendo. Eso no debería demorar mucho en ocurrir.

