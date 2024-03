Apple Arcade en crisis, juegos cancelados y estudios desilusionados

El servicio de juegos por suscripción, Apple Arcade, aparentemente se encuentra en un difícil momento pese al gigante tecnológico de Cupertino que lo respalda. Proyectos cancelados y un descenso en los pagos a los desarrolladores serían los reportes recientes, además de un presunto reinicio para la plataforma. Los ingresos han sido significativamente bajos para los juegos de Apple Arcade en iOS y MacOS, cuyo elemento destacable es la ausencia de microtransacciones.

Además que el acceso a cada juego de Apple Arcade depende del pago mensual de una suscripción, el cambio de estrategia de la compañía sugiere que ahora solo dan luz verde a juegos familiares. Uno de los desarrolladores afiliados afirma que es difícil trabajar para Apple, pero eso no es nada nuevo. Otros describen la relación con la compañía como positiva y lucrativa. Por su parte, algunos más aseguran que pueden ser punitivos, una vez Apple descubre que un estudio hizo un acuerdo previo con Netflix.

Cuando inició en 2019, los pagos de Apple Arcade eran altamente generosos y los juegos rentables para el servicio desde el primer día. Muchos estudios vieron el camino de hacer juegos premium en una plataforma móvil y así sobrevivieron un buen tiempo. Desde octubre del 2020 –en plena pandemia–, las bonificaciones de pagos de Apple Arcade empezaron su descenso. Para el segundo trimestre del 2021, Apple canceló una gran cantidad de proyectos, enojando a muchos desarrolladores.

Inciertamente familiares

Apple Arcade en la actualidad está solo enfocado en productos familiares de grandes propiedades intelectuales. Esto se sustenta bajo la oferta mensual ‘App Store Greats’, juegos previamente ‘free to play’ con microtransacciones y ads removidos. Apple no ha sido del todo claro con los desarrolladores, argumentando un cambio de estrategia pero sin retroalimentarlos sobre las razones para cancelar un juego. Para muchos desarrolladores independientes, reina la incertidumbre dentro de Apple Arcade.

Los juegos dejaron de ser viables en la plataforma, según otras fuentes cercanas. Ningún estudio sabe a ciencia cierta por qué la compañía redujo los pagos y su evasión al tema –o a responder los correos– solo genera más dudas y charlas de pasillo. Ya nadie sabe cómo calculan las bonificaciones de pagos, si por lanzamiento o sesiones activas de juego. Es decir el tiempo que los jugadores permanecen en algún título de Apple Arcade. Juegos relanzados como ‘App Store Greats’ no reciben pagos adicionales y aquellos narrativos de corta duración son progresivamente purgados del sistema.

Los desarrolladores que luchan por sobrevivir y ganar tracción en el servicio tienen que pedirle a Apple un empuje en la pestaña Arcade de la App Store. Básicamente deben rogar por ello. Para conseguir mercadeo tan sencillo en redes sociales, como un tweet, deben acudir a soporte y el proceso puede tardar hasta seis semanas.

El temor vecino

El mismo mayor rival de los servicios de ‘streaming’ es igualmente el enemigo de las plataformas de juegos: Netflix. La entrada de Netflix como plataforma de juegos (incluidos como adicional a la suscripción de series y películas), ha hecho que Apple considere reiniciar de nuevo su plataforma, tras una primera vez en abril del 2021. Para otros desarrolladores, que Netflix haga lo suyo obliga a Apple a intentar ser más relevante y competitivo, lo cual es sano. Un golpe fuerte de Netflix ha sido incluir propiedades tan grandes como Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition de Rockstar Games.

A diferencia de Netflix, con indies de grueso calibre como Into the Breach, Terra Nil u Oxenfree, otros desarrolladores piensan que en las altas esferas de Apple no hay pasión ni respeto por los juegos. Para la compañía solo depende de cuántas suscripciones puede generar X o Y juego, con una inversión mínima y lejos de las grandes cantidades puestas en Apple TV+ o iTunes.

Mientras la desilusión e incertidumbre permea entre los estudios afiliados a Apple Arcade, estaremos al tanto de cómo piensa la compañía de Cupertino tomar el control de su propia plataforma. No caería mal tener la libertad de poder comprar sus juegos exclusivos de forma individual. Uno de esos exclusivos ya emigró a la eShop de Switch, por ejemplo.

Fuente: mobilegamer.biz